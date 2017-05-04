西雅圖醫生工資高 男女醫生薪資差別大

Doximity在全國範圍內做研究分析得出男性比女性醫生薪資高出九萬美金the Seattle Times

(編譯 劉夢迪） 一項全國範圍的研究表明，在所有的醫學專業，男性醫生平均比女性醫生薪資高9萬美金。大家都知道，在西雅圖醫生的薪資很高，但令人驚訝的是男性醫生的薪資比女性醫生高出很多。一項關於醫生薪資的新研究顯示，一位西雅圖的女性醫師的薪資一般比對應的男性醫生的薪資低百分之27。男性醫生一年的薪資為$335，000，女性醫生一年的薪資為$245，000， 相差了9萬美金。這項研究來源於一個叫做「Doximity」 提供給醫療保健的專業人士的社交網站，他們調查了全國從2014年到2017年超過36，000的全職，特許的醫師。

西雅圖的薪酬差距看上去很大，但其實並不是例外。事實上，西雅圖的薪酬差距是百分之26.5， 西雅圖的排名只比全國平均值高一小部分。在美國的前50個大城市中，男女醫生薪資差距最大的是北卡羅萊納州的夏洛特市，為百分之33。差距最小的是加利福尼亞州的薩克拉門托，為百分之19。在美國，沒有一個地方的醫生是女性和男性的薪資一樣多或者比男性高的。

來自加州伯克利大學的蘭德公司的作者克里斯托弗·惠利(Christopher Whaley)說:「許多事情都會影響薪資，例如你從事醫生職業時間的長短，你所在的專業，在的城市還有工作的時間，所以我們調整了這些潛在特質。」

她还說:「令人驚訝的是，再經過這些調整過後，籌資差距相對來說依然很大，儘管他們都是高技能人才。」男女醫生的薪資差距有時候被歸因於男性醫生被薪資更高的實踐領域所吸引，例如心臟病學，而女性醫生更多的會去薪資較低的領域，例如兒科。但是這項研究調查了48種專業的薪資並且找到了男女薪資的差距，不論是在哪個領域。惠利說:「在所有的專業裡，平均來說沒有一個地方是女性比男性薪資高的。」

而這一薪資差別的原因是否可能是女性不積極的協商她們的的薪資？當聘用新的醫生時，有多少可以歸結於明顯的性別歧視？ 另外一個可能因素為：雖然這項研究控制了工作的小時數，但是沒有考慮工作時間患者的數量。研究表明女性花費對待患者會花費更多的時間，所以她們在一天之類一般會接待更少的患者。這可能意味著她們提供了更好的治療但是仍然會對她們的經濟收入不利。

這項研究沒有深入的了解男女醫生薪資差距背後的原因。它只是確定了它的存在。「我們不是想要暗示是有特別的原因」惠利說，「我們是希望可以鼓勵其他人來深入的研究更多數據，然後來表述其他的研究或者原因。」