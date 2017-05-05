「Hot Sox」熱襪

By Jian Liu

時至今日，無論穿幾分褲都一定要露出腳踝的時代已經過去了。據市場調查顯示，一直被認為是老奶奶才喜愛的半長筒襪現已成為年度最熱銷的禮物之一，越來越多的年輕人都希望通過襪子上的圖案來彰顯個性。顏色鮮艷且圖案新奇的半長筒襪現已是必不可缺的時尚標籤。

「熱襪（Hot Sox）」的創始人蓋瑞(Gary·Wolkowitz ) 在「熱褲」流行趨勢的啟發下，確定襪子的圖案及款式將會在未來潮流的發展中將不乏「戲份」，並於1971年開創其品牌。自此，Hot Sox品牌的將產品定位為時髦並不斷嘗試研發新的襪類款式。如曾風靡全球的「腳趾襪（Toe-sock）」和由芭蕾舞者腳套演變而來的「芭蕾舞襪」等等…都是該品牌推出的創新產品所引領的「襪子時尚熱潮」。

而這一次，「熱襪（Hot Sox）」品牌推出的一系列結合經典藝術畫作圖案所設計的半長筒襪更是深受年輕一代的追捧。可以這麼說，「Hot Sox」其顏色鮮艷主題奇穎的新品已成為潮流達人的出門Outfit里首屈一指的配搭選擇。在美國，可以買到Hot Sox的零售商店超過3,600家，他們包括Bloomingdales, Dillard’s, Lord & Taylor, Macy’s和Nordstrom。

更多購買信息可登陸：https://www.hotsox.com