五月之花: 茉莉串吧

By Zita Lam

木炭，調味，選材，它們看似微不足道，但所謂「差之毫釐，繆以千里」，一絲毫的差別都足以影響肉質與口感。隨著四川燒烤風氣燃燒得狂盛，本報搜吃隊伍 Seattle GPS 再次出動，今次來到位於華埠 Jackson 街的燒烤串吧。五月份街外萬花齊放，然而在玻璃門內棒上一碟又一碟香噴冒煙的串燒，讓人齒頰留香的乃是一朵不平常的茉莉花。

在西雅圖的燒烤串吧說多不多，說少不少，但是要突圍而出的話，首先選材必定要新鮮。茉莉的菜單從天上到海裡都有， 肉類及海鮮選擇眾多，除了一般的豬牛羊、香腸、包菜、玉米還有不常有的烤牛筋、豬手和鳳爪等。服務率先棒上數碟開胃小菜，一列排得齊整烤韭菜外觀姣好，吃下去有淡淡的木炭的味道。除此之外，餐廳的爽口小黃瓜、酸辣海帶絲、紅油金針菇和腐竹也是相當不錯的開胃菜，酸辣調味適中並略帶花椒嗆味，讓你在品嚐熱燙燙的烤肉前先刺激你的味蕾觸覺。

其次，要保存肉質的鮮嫩，火候就要掌握得準確。茉莉串吧的服務員也坦言要拿捏火候絕不容易，因為師傅需跟據不同肉類及當其的新鮮程度控制時間及熱度。單就羊肉而言，他們先去除皮膚和脂肪並將其切成小塊，高溫之下肉汁均勻被鎖著，使它外圍充滿果炭的香脆感覺，而內裡仍保持羊的鮮味。

值得一提是餐廳選用的調味香料。遵循四川人使用辣椒的精粹， 加入只在新疆甘肅生產的孜然粉，增加麻辣交雜又不乏微甜的吃後感。無論是鹹還是辣的程度，都能按客人個別喜好而特別調整，以確保迎合不同人的口味。而要體驗終極四川麻而不辣的菜色非他們的香辣小龍蝦莫屬。一整袋充滿醬料及海鮮被端到桌上，各人戴上手套後那才是盛宴的開始！餐廳老闆 Leah 指在未來更新的菜單會設立另加海鮮選項，以磅數計讓客人要多少吃多少，實行不浪費！

這家聲稱「只是一家串吧」豈此那麼簡單，它還是老闆Leah 一手一腳創立的心血。開業兩個月，茉莉串吧只因她對烤串的鐘愛。店內麻雀雖小卻五臟俱全，接下來的計劃是完善在每一桌已設立的烤爐功能，讓客人一嚐燒烤樂趣！

餐廳資訊

Jasmine’s Grill & Bar 茉莉串吧

地址：1043 S Jackson St Ste 101B, Seattle, WA 98104

電話：(206) 323-6666

營業時間：星期一休息；星期二至五 5:30pm – 2am；星期六至日 12pm – 2am