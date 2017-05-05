動物踏上紅地毯！ Woodland Park Zoo 提倡保育運動

By Zita Lam

經過一年多的籌備，Woodland Park Zoo 由本月開始正式讓各位動物園大使踏上紅地毯，在觀眾面前逐一亮相！牠們將以最燦爛輝煌的顏色，無可挑剔的羽毛和極迷人的線條來炫耀為夏天以設的造型，誓要成為鎂光燈下最奪目的嘉賓。是次動物園的教育計劃旨在幫助建立市民對動物的愛心，並促進大家採取保護野生動物的行動。遊客有機會近距離接觸及認識各小動物，在劇場裡與這些不可思議的動物園大使，進行友善的交流！

這些動物園大使將分別兩個節目中粉墨登場。在 Alvord Broadleaf Theater 進行的「自然之友」(Friends by Nature) 在5月1日正式開始，揭示動物園是如何努力為動物創造一個美好的家園，以及市民在自己後院幫助野生動物的各種方法。而在本月21日上演的「展翅高飛」(Earn Your Wings) 將會坐落在新擴建的 Wildlife Theater，市民將可以在新設的座位上觀看各種鳥類展翅高飛，然而一位新成員將會加入這個飛行計劃，除了牠必須面對一個問題——就是牠不會飛！到底這位新成員能贏得各位的接納嗎？這劇場將會揭示這新成員的身份，及分享關於鳥類自然歷史和現時保育狀況。

動物園大使



浣熊 Lucy 將會分享她平常的興趣：整理垃圾！Lucy 在年少時曾被人試圖養成寵物，後來她去了加州的一個康復中心，可是因已大依賴人類的原故無法重新適應野外，所以她在2016年被送到動物園。好奇的Lucy 喜歡探索自己的環境，學習新技能。 她幾乎享受任何食物獎勵，特別是香蕉片，生雞肉，葡萄和花生醬。



從容淡定的北美豪豬 Skyáana 將在紅地毯上展示自己漂亮的皮毛。誕生於2014年，溫柔和自信的Skyáana 隨即為選為動物園大使之一。她對想要做的事情非常有決心，相當願意地為了蕃薯、玉米或水果爬上高處。



紅尾鷹Gunnar 在野外時曾被一輛汽車撞傷，幸運的是有人及時把他帶到康復中心，但他的左眼已變成永久性失明，無法在野外生存。自2009年以來，Woodland Park Zoo 成為他的家園，雖然他有一隻失明的眼睛，他仍然可以通過飛行去捕捉玩具松鼠，以展示自然的猛禽狩獵行為。





擬皺盔犀鳥 Blueberry 在1997年在動物園孵化，喜歡與動物園的守護者和客人互動！ 她擅長在半空中捕捉水果，並獲得無花果，黑莓，葡萄等獎賞，而她最愛的零食當然是藍莓。



貓頭鷹Coba 於1992年在動物園孵化。他二十年來一直在「培訓」新成員和志願者如何與猛禽一起工作。Coba 悠閒而有個性，這就是他經常與新成員合作的原因。除了吃，他非常喜歡工作人員給他頭部划痕。

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