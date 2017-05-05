新劇推介

Famous in Love 成名之戀

類型：劇情/青春

頻道：Freeform

首播日期：04/18/2017



改編自Rebecca Serle 同名小說，這連續劇講述大學生 Paige 在一次電影試鏡後，生活從此改變。她即將在大型製作中擔任女主角，Paige 亦成為荷里活大熱話題之一。這位電影界的「新女孩」在享受成為名人交際圈新寵的同時，必須接受隨之而來的挑戰。她不但要平衡大學的工作量，更要應乎明星的各種低潮。雖然艱難，她的新職業生涯讓她有機會認識新朋友，並令她墜入一段意想不到的愛情。

熱播電影推薦

Love off the cuff 春嬌救志明



類型：喜劇/愛情

導演：彭浩翔

上映日期：04/28/2017

香港電影《志明與春嬌》的第三部。由楊千嬅、余文樂、蔣夢婕主演，由彭浩翔導演、尹志文、陸以心編劇。2010年，志明與春嬌在迷宮一般的香港後巷搭上。2012年，二人在異地各自覓愛，最終選擇繼續相愛。2017年，春嬌志明誓要來一場驚天動地的愛情，在驚濤駭浪中拯救自己的愛情。春嬌與志明一眨眼已步入 7 年之癢感情期限，能否跨得過去？不得而知。但過程中肯定要經歷無數喜怒離合，才能得到最後答案。七年以來春嬌與志明的感情將會發生甚麼變化？戒不掉的究意是煙還是人？銘心刻骨的會是甜蜜還是傷害？電影現時在西雅圖 AMC Pacific 11 進行上映。

新專輯推薦

Laura Marling《Semper Femina》

評分：85

風格：Folk/Pop Rock

廠牌：More Alarming Records



英國歌手作曲家 Laura Marling 的第六張錄音室專輯，於2017年3月10日發行，由Blake Mills製作。取自古代詩人維吉爾 (Virgil)的作品，唱片標題 “Semper Femina” 為拉丁詩歌中一個表達方法，大致意味著「女人永遠是一個變幻莫測的事物」。專輯發布後在Metacritic獲得了好評。根據主流出版物的評論，將歸一化評分從100分開始，該專輯的平均得分為85。