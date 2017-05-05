西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看畫展 Gallery】

Palimpsest by Katie Miller

日期：5月4 至 25 日

時間：星期一至五 9am- 5pm

地點：4Culture

詳情：http://galleries.4culture.org

Katie Miller 的Palimpsest探索了西雅圖迅速變化的城市景觀，捕捉到建築環境的永恆與短暫之間的緊張關係以及圍繞我們轉變的地方感。隨著城市核心發展，建築物一度被開放及寬敞， 周圍地區有建築工地，暴露建築框架和上層建築。 Miller 以抽象線性形式和將平面作為切紙，揭示建築的過程。 她的作品以分層或分段描繪，然後用光和陰影再現 – 表達了我們周圍環境的時間性以及事物的記憶。她說：「Palimpsest通過建築風格的鏡頭提供了空間，挑戰觀眾考慮自己在改變的城市景觀中的經驗。」

【看音樂劇 Musical】

一個美國人在巴黎

日期：5月9至14日

時間：2pm/7:30pm/8pm

地點：The Paramount Theatre

詳情：http://www.stgpresents.org

The Paramount Theatre 將呈獻極受歡迎的百老匯音樂劇「一個美國人在巴黎」。這齣最新榮獲TonyAward 東尼獎的音樂劇關於一個美國士兵，一個神秘的法國女孩和一個不屈不撓的歐洲城市的故事，他們分別在尋找戰爭後的新開始。備受讚賞的導演及編舞家，和2015年TonyAward®冠軍Christopher Wheeldon將巴黎的魔術與浪漫融入了George 和Ira Gershwin的令人難忘歌曲的完美和諧，而這些歌曲更在 2014-2015季節贏得了比任何其他音樂劇更多的獎項！紐約時報稱：「『一個美國人在巴黎』是一場勝利！」，華爾街日報和華爾街日報也宣布：「一旦你看過這部劇目，你會發現很難滿足於其它音樂劇。」因此，不要錯過這個令人驚嘆的百老匯演出！



【看歌劇 Opera】

魔笛

日期：5月6至21日

時間：2pm/7:30pm

地點：McCaw Hall

詳情：https://www.seattleopera.org

這個莫扎特的獨特盛宴融合了神話，魔法和豐富精彩的音樂，以傳達其生命肯定的信息：愛征服所有。 一個英俊的王子和他的滑稽配角被賦予了迷人的樂器，任務是從神秘的祭司組中拯救夜女王的女兒。 他們經歷了美德，自由裁量權和慈善事業的審判，他們意識到，在這個神奇的地方，所有東西並不是如此簡單。 屢獲殊榮的Zandra Rhodes（珍珠漁民）設計出神話般的服裝，成為這劇目令人興奮的娛樂之一。