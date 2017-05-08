The Promise：戰局或情場中都最高尚的美國人

By Lulu

相信許多影迷看到奧斯卡·伊塞克（Oscar Isaac）和克里斯蒂安·貝爾（Christian Bale）這兩位男主角的名字都對這部影片非常期待了。而光從評分來看，這是一部評分非常兩極化的電影，男性觀眾普遍評分比女性觀眾低，非美籍觀眾的評分比美籍觀眾低。在看電影之前做了這些調查，還覺得納悶，但看完以後，只能說一切數據的來源都是能夠被理性分析的。这部電影真的是顧左右而言他，主題「承諾」雖然圍繞著第一男主伊塞克對家鄉親友的承諾而展開，但電影全程卻因為既要講述亞美尼亞人的悲劇，又要兼顧主角們心血來潮且不負責任的三角戀而變得毫無重點，用小學作文指導老師的話來形容該電影就是：「離題且無新意。」幸好電影結尾導演終於不忘抓住「點題」這根救命稻草，讓千辛萬苦逃出生天的男主伊塞克在參加養女婚禮的時候用一句亞美尼亞族人永在的話語對映了電影名字。

雖然電影海報和劇情介紹都突出了三角戀這一特徵，但實際電影中貝爾飾演的美國記者卻一直是個為他人辛苦奔走且綠帽戴一整集的角色，用一句歌詞概括貝爾的人設大概是：「明明是三個人的電影，我卻始終不能有姓名」，且女主作為貝爾的妻子出軌得及其任性，在丈夫為了救自己和男主被捕的時候，絲毫不顧及丈夫死活。因此，最後女主被沖到海裡喪生是她最好的結局，不然貝爾的影迷只會更討厭她吧。

如果說這段莫名其妙的三角戀和全程被綠的貝爾是導致男性觀眾評分偏低的理由，那麼在這場戰爭中彷彿開了上帝視角的美國就是導致非美籍觀眾忍不住翻白眼想給差評的原因。被戴綠帽還為了救情敵不惜犧牲性命的美國記者貝爾；面對土耳其軍官義正嚴辭彷彿自己天下第一唯我獨尊的美國大使；戰爭中所有物資都是靠美國接濟；電影最後救難民的軍艦也是貝爾威脅法國人開來的。總括而言，說這部電影的目的是用戰爭的殘酷來歌頌偉大的救贖者般存在的美國絲毫不為過。總之，電影的亮點是拍攝和取景，導演特瑞·喬治（Terry George）曾執導過另一部備受好評的戰爭電影「盧旺達飯店」，他對戰爭的描述和拍攝手法的把空還是很吸引眼球的。