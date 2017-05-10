中國是四大文明古國之一，留存下數以千計的文化遺跡。歷代流傳下來的法書，既是我們民族遺產，又是全人類共同的財富。數千年來，它以別具一格的漢文字結構、形體與線條型的筆劃的運行、組合為一門獨特的藝術樣式，並由此生發出千姿百態的書體風範，從而使這一門視覺藝術產生出巨大的藝術魅力。這一匠心獨運的藝術樣式，除了在中國乃至全世界，都贏得人們的注目和欣賞。

中國字的形體結構獨立而且完整，具有「獨體為文，合體為字」的特色。我們現在所說的「文字」，其實就是有獨體和合體的分別。舉例來說：獨體的「文」就像是「木」「水」「日」「石」…等字，合體則由獨體集合而成，就像是「森」「淼」「晶」「磊」…等字。

中國字不論是文或是字，都形成一個近似方形的字體，每個字就有其單獨的意義，這是它和其他文字最大差別之處。

中國字在形體上是由「象形」開始，進而發展出成千上萬的字，因此它具有從繪畫中描繪物體輪廓的特性。中國字是可以讀出來的，它的每一個字，不只可以發出一個聲音，而且還有聲調的區別。從文字意義上來看，將「人」字和「言」字合起來就成為「信」字，將「止」字和「戈」字合起來就成為「武」字，這些經由「會意」的方法創出的文字，讓人體會出中文是一種極富哲學意味與智慧的文字。

書法字體源流

中國書法所用的文字，是世界上歷史悠久的文字，從它萌芽時期的仰韶文化算起，己有六、七千年的歷史；而有文字可考的歷史已有將近四千年了。它們隨著時間由簡單轉為繁複、由方正而變圓滑、由端正而趨於流暢。自古以來，書寫中國文字就要求勻稱美觀，因此它已不單是用來記錄事物，而且成為一種藝術。

中國文字的字體可歸納為七大類，包括甲骨文、金文、篆書、隸書、楷書、行書、草書。

甲骨文

甲骨文就是用龜甲獸骨卜卦而刻於上面的卜辭，是殷商時候的文字。甲骨文字的排列自由，不像後來書法字的嚴謹，但筆畫的分佈卻十分均勻、架構平衡，保留有象形繪畫的型態，卻又經過重新安排筆畫而成的文字。

金文

金文是指鑄造或刻鑿在鐘鼎彝器等金屬器具上的銘文，又稱為鐘鼎文，或吉金文。大多數出現在東周時期的銅器上，也有少數在商代和西周的銅器上出現。隨著時代及鑄造刻字方法的不同而有不同型態粗細的金文出現。現存於台北故宮博物院的「毛公鼎」、及「散氏盤」是這類銅器之中的寶器。

篆書

篆書包括大篆及小篆。大篆是指秦以前的石鼓文。石鼓文是中國現存最早的石刻文字。秦始皇時為一統天下，下令「書同文、車同軌」，由當時的宰相李斯詔令文字，就是我們所知的「小篆」小篆結體較為對稱統一，有一股均衡之美，大篆變化較多，結構大小錯落自由多變。

習寫篆書可體會古文字典正淳厚的特殊意趣，並了解字形演化的源流。一般來說，篆書重視淳厚，因此下筆皆以逆入為主，結體亦以平正為宗。熟習篆書之後對於隸書的練習有直接的助益，也可矯正若干書體軟滑柔靡的習慣。為使篆書的學習有明顯的進階，可先選擇嚴謹平正的法帖，如楊沂孫、吳大澂等清代的篆書家法帖，進而可習寫吳昌碩、趙之謙、徐三庚等變化較多的法帖。

隸書

秦人程邈為求書寫上更為快捷，改變篆字的圓滑均勻的筆劃而求平正，就產生了隸書。

隸書最明顯的特色就是橫畫中的起筆有如蠶頭、收筆有如鳳尾，相較於篆書，有著輕鬆飄灑的意趣。到漢代時公文書信上幾乎都用隸書書寫，東漢刻碑也是多用隸書，但是字的體態不完全相似，著名的碑體有《禮器碑》、《張遷碑》、《乙瑛碑》。

在練習隸書的材料中，可概分為漢碑的碑帖，漢簡的材料，及清代以來隸書家的法帖。漢碑中，可先取曹全碑習寫，以充分感受隸書扁闊秀逸的基本特質，再次臨寫乙瑛碑、張遷碑、史晨碑等諸碑，深刻體會漢碑中樸拙沈厚的特殊風味。然後習寫漢簡墨跡材料，讓用筆自然流暢，可略去造作習氣。最後須臨寫清代諸家，如鄭簠、金農、鄧石如、伊秉綬、何紹基、趙之謙等名家之作。