咫尺天涯 一人花開花落

成長可以無色無味，淡到就像一杯清水，但它卻是那樣真實的來過，給我們莫名的痛，也給了我們難以言狀的喜悅，不管怎樣，它終究使我們變得更好，留給我們一段以後想起來都會被自己感動的日子也，留給我們一個生命中再難以忘懷的人。

有人說眼淚沒有顏色卻可以使眼睛變紅，我們每個人都會為了生命中的某個人跑那麼一跑，因為如果是對的人，走路根本就來不及，還是會有遺憾，那個打著籃球的白衣少年終究還是錯過了，錯過了因為沒有勇氣，不敢靠近，只是害怕拒絕，那些沒有說出的話終究在歲月中被遺忘了，那些不想錯過的人還是錯過了，成長就是一個不斷離開的過程，只是我們都不擅長告別。

那些沒有說出的告白都成了回不過去的曾經，或許現在才真正明白一句話，有時候我們跑得飛快不是為了追上未來，只是為了回到過去，小的時候我們可以把所有情緒都帶在臉上，我不喜歡你就不必要跟你說那麼多廢話，但現在卻發現，我們也可以對不喜歡的人微笑，也發現這個世界上根本沒有所謂的感同身受，有些事，有些人，我們只管去經歷就好，去面對就好，那些沒打敗我們的終究使我們變得強大，趁陽光正好，趁微風不亂，去做你想做的就好。

我只是還沒有能力，不過我不想過的生活，在你被人否定了無數次，罵的一無是處時，發現凡是能說出來，哭出來的痛都不算什麼，你想哭的時候只能四十五度抬頭仰望星空，努力讓快要流出來的眼淚看看是否能重新回到眼眶裡，強顏歡笑說我很好，當你一個人在外地，這種感覺更強烈，世上沒有人是有義務必須要幫你的，也不是當你在掙扎的邊緣，都會有一個蜘蛛俠一樣的人來拯救你，所以你多學會一項本領，就少一句求人的話語。真的想做到報喜不報憂，已經十八歲，過去可能別人看我父母的地位來決定對我的態度，而在不久的將來，我希望是別人看我而決定對我父母的態度，有時候累到快要扛不住的時候就會對自己說，你不是一個人在奮鬥，不是一個人，在堅持一下，然後眼前就會被一直希望我過得好愛我的人的面龐模糊，再到漸漸淚從眼眶落下。

不管怎樣，我在路上，在成長，也在不斷的學會堅強，期待並堅信著一切關於未來的美好，嘿，我準備好了，我來了。