東學西漸 – 亮眼推薦信從何而來

在美國，無論是大學入學申請還是碩士、博士班入學申請都非常重視推薦信。事實上，如何找推薦人、開口提出請求，甚至是引導推薦人寫亮眼推薦信有可能比推薦信內容本身更為重要。這次我們就一步一步討論一下各個環節具體應該怎樣操作。

有很多人都沒有注意，要有亮眼的推薦信，其實第一步是要決定找誰人寫推薦信。學生一般會遇到兩個問題：找不到推薦人，或者有太多推薦人可以選擇。前者情況比較令人擔憂，因為學校如果看見學生沒有遞交足夠數量的推薦信，整份申請材料就不會被閱讀，直接拒絕學生。如果情況是後者，學生應該選擇最熟悉自己的推薦人，不要盲目認為名氣大的推薦人一定對自己有利。推薦人是否熟悉自己其實在信的內容非常容易看出。推薦人不熟悉學生的話，學校便會認為該封推薦信沒有說明學生的特點，學校甚至會基於未能掌握學生足夠資訊而直接拒絕申請。

有不少人認為學生只可以控制誰人寫推薦信，不能控制推薦信的內容。這個說法只是部分正確。要向推薦人索取推薦信，其實學生本身都有責任向推薦人提供足夠的個人資訊。由於個人資訊由學生本人提供，學生便可以在有限的範圍內控制推薦信的內容。最簡單的做法就是與推薦人討論一下自己申請學校的原因和將來學習目標，並在初次提及希望取得推薦信之意願的時候，就把自己的一份簡單履歷交給推薦人，這樣推薦人便會對學生更加了解。如果你是一位碩士或者博士班申請者，你甚至可以考慮附上一份自己的文章或者小研究報告給推薦人閱讀，令他們對你的學習和獨立思考能力有更深入了解。

學生本人亦有其他責任，例如提醒忙碌的推薦人準時遞交推薦信，在得到推薦信後發出感謝函等等，都可以顯示出學生的禮貌和態度。重點是在交流的過程中，以謙虛學習的態度與推薦人交流，在交往的過程中吸收他們讀書或者報考學校的經驗。

怎樣找推薦人其實大有學問，我們下星期將會深入討論，延續這個亮眼推薦信的話題。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。