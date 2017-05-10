茅盾的作品《追求》中有一句這樣的話：他要一個沉靜緘默的女子。初讀這句話，就在心底落下了一個堅強的影子。

沉靜而緘默，是對一個女人最高的要求了吧。能沉靜下來的，必是聰慧的。能緘默其口的，必是內心豐富的。

愛上了張愛玲的孤獨與緘默，那些深刻的東西，都是不會表達的吧。她獨居美國公寓三十年的日子裡，拒絕任何外界的採訪和探尋，不與外界有任何的聯繫。就那樣的活著，活在自己的世界，活在世界的眼中。那是需要什麼樣的內心，才能如此的靜默。

凜冽的，站成一道風景。

聽說，花開的時候是有聲音的。只是俗世的日月過於喧鬧，能聽見花開時的聲音，需要耐心的等待和靜默的情懷。

越是相愛的人，言語越少。原來，愛情中的靜與默是一種境界。初始的時候，為了彼此的好感，儘量的表達著自己的各種美好，穿著最好看的衣服去約會，說著最動聽的情話給彼此，展示著最光輝的成就給對方。是的，這些都是愛情路上，必須經過的風景。等到了執手無語的時候，才是真正的相互滲透到血液裡的愛了。可以彼此牽手漫步在黃昏裡，看路邊的花草的清香，而不言語。就那樣，慢慢的走著。這時候，安靜的那樣溫柔，沉默的那樣和諧，直至終老。

卻原來，最舒服的相處，是連沉默都那樣自然。

所有的人都在讚美春天的靈動，夏天的風情，秋天的落葉，冬天的飄雪。有些人卻在這些風景裡，看見了雪山下的湖泊，矗立的巍峨山峰，不語的大地的胸懷。

那些不解釋的人，是最值得敬佩的。是啊，如果懂得，無需解釋。如果不懂，解釋了也沒用。做好自己的事情，你的努力一定會有人看見的。豐富自己的人生，是金子就會發光的。

年輕時，可以輕狂。

中年以後，不再浮躁，靜默如初。

經過歲月的沉澱，時光老去，言語短了，心更柔軟了吧。走過的路上，坦途還是泥濘，都沉靜的接受吧。

安靜下來的心靈，聽見了世界的各種聲音。