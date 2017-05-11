亞裔女性容易患上紅斑性狼瘡？ 20 個切身的疾病真相

By Zita Lam

適逢五月為紅斑性狼瘡 (Lupus erythematosus) 關注月，一直致力於解決狼瘡之謎及向病患者提供關懷支持的美國狼瘡基金會 (Lupus Foundation of America) 亦趁機加強公眾對此疾病的認知。除了解說這個疾病的真相，基金會還會在本月20日舉行 The Great Unkown Challenge 挑戰競賽，籍此為其非牟利機構籌款，並教育大眾有關面對狼瘡的知識。

「在18歲至24歲之間的美國人，當中有73% 沒有聽說過狼瘡或對這個疾病的知識少之有少。這是特別令人不安的，因為他們屬於該疾病風險最大的年齡組別。」基金會區域總監 Wilma Comenat 表示。紅斑性狼瘡能成為世界上最不可預測和毀滅性疾病之一，因為它能毫無預兆地出現，而且暫時並無完全治愈的方法。比起其它病症，大眾對狼瘡的認識及關注相對較低，而以下則是一些由美國狼瘡基金會提供的20 個切身疾病真相。

1. 狼瘡是一種不可預知的且屬慢性的自身免疫性疾病，能破壞身體的不同部位。

2. 狼瘡是免疫系統出現問題，身體的一部分與病毒，細菌和細菌相抗衡，結果產生引起炎症的自身抗體。

3. 患有狼瘡的婦女佔比例百分之九十，男性也有機會患上此疾病，並可能會更嚴重地影響一些器官。

4.大多數情況下，狼瘡發生在15歲至44歲之間。然而，在兒童期發生的病例中佔10％至20％並容易發展成更嚴重的併發症。

5. 雖然狼瘡影響所有種族，可是非洲裔美國人、西班牙裔/拉丁美洲人、亞洲人和太平洋島居民及美洲原住民被診斷患有狼瘡的機會是白種人的兩倍或更多。

6. 狼瘡不是傳染性疾病。

7. 狼瘡可影響身體的任何器官系統，包括心臟，腎臟，肺，血液，關節和皮膚。

8. 儘管患有狼瘡的懷孕婦女被認為是「高風險」，但進步的技術和更好地了解這種疾病可以改善妊娠過程。 今天，80％的狼瘡症狀不活躍的婦女可以成功懷孕。

9. 三分之一的人患有狼瘡的人出現瘧疾或「蝴蝶」皮疹。 這種扁平，紅色的皮疹穿過鼻樑和臉頰通常是狼瘡的唯一外部症狀（儘管其他體徵和症狀可能存在）。

10. 它不是關節炎的一種，但許多患者有關節和/或肌肉疼痛。

11. 狼瘡患者發生心血管疾病的風險高於沒有狼瘡的人兩倍

12. 4個狼瘡患者有3 人（76％）在調查中說疲勞限制了他們參與社會活動的能力。

13. 現時估計全世界500萬人患有狼瘡，當中美國人佔150萬。

14. 引發紅斑狼瘡的因素包括感染，紫外線，壓力，藥物，及未知的環境。

15. 根據最近的一項研究，狼瘡患者首次發現狼瘡症狀時，平均需要六年時間。

16. 狼瘡患者的親屬（父母，兄弟姐妹或小孩）比他人六倍容易患上該疾病。

17. 過去三個月中，23％的狼瘡患者經歷嚴重的狼瘡發作，40％在過去12個月內至少進入醫院一次，平均停留時間為10.5天。

18. 一半以上（55％）被調查狼瘡患者受疾病影響而只能兼職，間歇性工作或失業。

19. 狼瘡患者平均接受近8種處方藥，用於治療所有的病情。

20. 多達60％的狼瘡患者會遇到某些類型的記憶問題。

齊來參加 The Great Unknown Challenge

日期：5月20日 (星期六)

時間：9am – 1pm

地點：Hale’s Brewery

報名費用：$50 (利潤將捐增予美國狼瘡基金會)

截止報名日期：5月17日 (星期三)

捐款及詳情：www.thegreatunknownchallenge. org

借疾病各種「未知」因素為名，The Great Unknown Challenge 將測試你征服挑戰的能力。活動當天參賽者將被送到5個神秘地點，並與隊員一起使用你的智力及體力，過關斬將。5個地點、5個挑戰，到達終點的每位參賽者將能享受冰涼的啤酒。