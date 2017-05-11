第43屆西雅圖國際電影節 (SIFF) 「中國之星」推廣亞太才華及文化

By Zita Lam

來自80個國家，400多部電影，超過15萬名參與者，統統將會在5月18日開始慶祝美國最大和最受歡迎的電影節 — SIFF。經過43年的磨練，這個電影節盛事不但代表了西雅圖一直以來對影視事業的支持，還意味著城市推動跨文化交流的成功。2017年度西雅圖國際電影節開幕典禮將於下週四 (18日)在McCaw Hall 舉行，當天除了有各影星、導演及電影團隊踏上紅地毯，由亞馬遜工作室 (Amazon Studios) 製作的 “Big Sick” 將成為開幕電影。為期25天的電影節會在西雅圖和周邊城市的影院上映一系列的作品，當中不乏來自中國及亞洲的電影供市民選擇。

「第43屆西雅圖國際電影節的開幕讓我們感到非常激動，尤其這部電影 (Big Sick) 是一個結合跨文化緊張和愛情的誠實故事。亞馬遜工作室不但是電影發行商，更是內容創作者，一直推動強大的戲劇運動。我們非常榮幸第二年與他們合作，並繼續為西雅圖的觀眾帶來相關而且頗具影響力的影片。」SIFF藝術總監Beth Barrett說。

「中國之星」(China Stars) 為本屆電影節特別推廣項目之一。由WASA北美集團 Eugene Zhang 策劃，這系列展示10部來自中國大陸的電影。項目在海南航空公司的支持下，SIFF 進入與中國影視界合作的第二年，當中5部電影乃是北京電影學院學生聯手拍攝，致力發掘來自中國的才華及魅力。

盛開 Bloom

中國| 2016 | 7分鐘| SUN Yiran，XU Jiyao

關於蚯蚓和毛蟲之間需要飛行的友誼。

戰爭之神 God of War

中國| 2017 | 130分鐘| 陳嘉上 (Gordon Chan)

香港動作導演陳嘉上作品。這龐大史詩式的戰爭定於十六世紀中國，掠奪日本海盜威脅到海岸，由俞總司令（Sammo Hung）和新晉將軍（Vicent Zhao）打敗他們。

愛與義務 Love and Duty

中國| 1931 | 153分鐘 | 卜萬蒼 (BU Wancang)

中國無聲電影女王阮玲玉，經常被稱為上海的格雷塔•加博 (Greta Garbo)，在這個新修復的版本中，亦是中國早期最受注目電影之一出演。這是一個浪漫的故事，關於一個女人為了追隨她的心而付出了巨大的代價。

茶具寵物 Tea Pets

中國| 2017 | 98分鐘| Wang Gary

一群可愛的粘土小雕像，有趣的色彩和精美的動作片段，帶來令人難以置信的魅力，無論你喜歡喝茶與否都能踏上這個神奇的動畫冒險，尋找神秘的面紗。

一群可愛的粘土小雕像，有趣的色彩和精美的動作片段，帶來令人難以置信的魅力，無論你喜歡喝茶與否都能踏上這個神奇的動畫冒險，尋找神秘的面紗。

SIFF 2017年開幕晚會的門票現已在SIFF網站發售，門票可致電206-324-9996和到SIFF各電影院購買。項目詳情可遊覽 https://www.siff.net