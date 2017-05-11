【新劇推介】

電纜女孩 Cable Girls

類型：歷史/青春

頻道：Netflix

首播日期：04/28/2017

來自於西班牙的時代劇, Las chicas del cable （Cable Girls），講述在1928年的馬德里，四位年輕女子（由Blanca Suárez, Ana FernándezGarcía, Maggie Civantos, Nadia de Santiago 出演）到一家新建立的電信公司上班。在一個充滿性別歧視的社會，她們通過得到工作而獲得些許的獨立和自由，但也因為這份新工作，產生了許多家庭里的分歧。劇集通過這四位女性生活中的愛情，家庭和友誼表現當時社會對於女性的歧視，並且體現當時馬德里的工作環境。

【熱播電影推薦】

直播風暴 The Circle

類型: 驚悚/懸疑

導演 James Ponsoldt

上映日期 04/28/2017

由著名演員Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega主演，The Circle是根據Dave Eggers的同名小說所改編。故事講述職場新人Mae Holland (Emma Watson 飾)成功成為The Circle，大型科技網絡企業新的一員。她刻苦努力工作，為了得到公司的賞識。在與上司Bailey （Tom Hanks 飾）談話后，決定參與攝影機實驗，公開自己生活的全部點滴。隨著追隨她的粉絲人數暴漲，她開始與家庭和朋友漸行漸遠，直到Kalden (John Boyega 飾)警告她公司的監視的危險，她將在工作及家庭做出選擇。

【新專輯推薦】

Lea Michele 《Places》

風格: Vocal/Pop

廠牌 Columbia Records

美國歌手演員作者Lea Michele的第二張錄音室專輯《Places》，在2017年4月28日發行。這張專輯是由許多著名製作人，包括John Shanks, Jon Levine等製作而成。與第一張專輯時隔三年，Lea表示這張專輯將回歸她的音樂劇風貌，並且感謝粉絲一直以來對她的支持。主打歌《Love Is Alive》也已在3月3日發佈。從今年的1月23號開始，她的小型演唱會，An Intimate Evening with Lea Michele, 就已啟動。