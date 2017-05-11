中國首架國產大飛機C919公開首飛

5日，中國首架國產客機C919進行公開首飛（Getty image）

週五（5日），中國首架國產客機C919進行公開首飛，帶著中國向行業領軍者波音公司和空中客車公司發起挑戰的野心，中國的商業航空夢想也隨之起飛。

飛機平安降落；它的製造商中國商用飛機(Comac)宣佈試飛成功，但這個項目仍然有很長的路要走。

相較於空中客車公司和波音公司製造的燃料更便宜且更易維護的飛機，這架飛機的建成落後了幾年、甚至是幾十年。歐洲、美國和其他地方的安全監管機構仍然必須對飛機進行認證，該飛機才能在中國境外更廣泛地銷售。包括引擎、駕駛艙和機腹的零部件在內，C919內部充滿了西方工業巨頭如通用電氣(General Electric)和霍尼韋爾(Honeywell)製造的裝置。

但是在星期五，這些都不重要了。對於一個在40年前還是世界上最貧窮之一的國家來說，C919的首次飛行象徵著新興超級大國的工業實力，同時也體現了其主導新技術時代的夢想。

針對有著158個座位的C919的規劃在十餘年前就開始了，但這種飛機卻成了最近才出爐的《中國製造2025》計畫的一場重頭戲。該計畫的目標是讓中國基本實現很多高科技產品的自給自足，還要把它們賣到海外。這個計畫讓許多西方公司擔心，擔心它們將不得不與接受政府支持的中國公司競爭。

「過去有人說造不如買、買不如租，這個邏輯要倒過來，」習近平最近前去參觀時表示，「要花更多資金來研發、製造自己的大飛機。」

中國在民用飛機製造方面投資頗巨。中國商業飛機有限責任公司（簡稱中國商飛）於週四首次展示了它取得的最新進展，其中包括尚在組裝中的第二架C919的樣子。

第二架C919塗有綠色的防腐漆，尚未呈現屬於任何航空公司的特定色彩。據中國商飛負責制造和最終組裝事宜的項目管理部副部長鮑鵬裡介紹，它到9月份才能下線。他說，只有在製造出六架試用的飛機之後，中國商飛才會確定自己是否做好了大規模生產的準備。

中國商飛說，公司已獲23家客戶共570架訂單。但這些訂單幾乎全部來自中國公司以及海外的幾家與中國有關的小航空公司。一個很大的例外是，通用電氣資本航空服務公司(General Electric Capital Aviation Services)訂購了20架飛機；通用電氣也是C919項目的一個大供應商。

C919旨在與空客320和波音737競爭，這兩種單通道飛機都是世界各地很多航空公司機群的中堅力量。對中國商飛來說，C919是數十年工作的結晶；對空客和波音來說，持續了數十年且有利可圖的雙寡頭壟斷局面面臨挑戰。

一個問題是，中國在飛機製造方面是否已經學到了足夠多的東西，以便讓C919能與波音737、空客320相抗衡。航空公司要為燃料和維護付出高昂的成本，目前尚不清楚中國能否製造出燃油效率和可靠程度堪與哪怕是當前這代波音和空客相媲美的飛機。