西塔機場炸彈嗅探犬學習新技能

正在接受訓練的炸彈嗅探犬 King5

（編譯：陸雨陽）茶托（Chato）是一只兩歲大的炸彈嗅探犬，作為皮爾斯郡受過專業訓練的嗅探犬，茶托最近在西塔機場接受最新的嗅探技能訓練的時候表現不錯。

之前，茶托可以輕鬆聞到藏在厚種行李箱裡的炸彈味道。但問題是它不知道該如何反應來讓主人知道這裡有炸彈。

茶托的訓練員比爾·霍特曼（Bill Hultman）說: 「跟蹤一種氣味（moving odor）和定點察覺一種氣（stationary odor）味是兩種完全不同的技能。」所以皮爾斯郡的警察要開始訓練嗅探犬偵查正在移動的氣味的新技能。許多美國炸彈嗅探犬都受過如何坐著偵查靜態炸彈的訓練。但是這導致它們無法偵查到那些正在移動的炸彈，比如恐怖分子拉著放在滾動登機箱裡的炸彈，或放在雙肩背包裡的炸彈。

霍特曼表示，它們將熟練新技能，將來能夠輕鬆偵察到正在移動的目標氣味。

訓練員正在訓練嗅探犬們在聞到氣味後可以一直跟蹤這個氣味行走，而不是坐在原地不動任由目標氣味消失。

對這些嗅探犬來說，比如茶托，這是一個很有趣的訓練。當它聞到一個炸彈，它將獲得一個他最喜歡的玩具：一顆網球。而這個訓練對他來說並不難，現在他已經可以輕鬆嗅出正在移動的裝在行李箱裡的炸彈並拽著訓練員跑向目標了。

像茶托一樣正在接受新偵查訓練的嗅探犬還有很多，訓練員表示，他們正在精心訓練每一隻夠，也希望西塔機場的安全系統可以做到更好。