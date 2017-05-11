法國大選馬克龍輕鬆獲勝，歐盟如釋重負

39歲的馬克龍（Emmanuel Macron）在法國總統大選第二輪投票中擊敗極右派候選人勒龐（Marine Le Pen），當選為法國新一任總統。（getty image）

年輕的前投資銀行家埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)周日（7日）輕鬆贏得了法國總統大選，擊敗了堅定的民族主義者馬琳·勒龐(Marine Le Pen)，部分選舉結果顯示，選民堅決抵制她的極右主義主張，支持馬克龍呼籲的中間派改革。

39歲的馬克龍之前從未競選過公職，他在這次競選活動中異軍突起，大勝法國的各個建制派政黨，將成為法國第五共和國59年歷史上最年輕的總統。

馬克龍勝選讓歐盟如釋重負，因為勒龐曾威脅要脫歐。馬克龍主張放鬆勞動法，讓法國在全球更具競爭力，加深與歐盟的聯繫，因此這也會緩解勒龐可能勝選所引發的全球金融市場的焦慮。

勒龐的失敗是民粹主義浪潮在歐洲可能已經暫時見頂的一個新跡象。在這波浪潮的席捲下，英國退出了歐盟，特朗普進入了白宮。

「這是巨大的榮譽，也是重大的責任，新的一頁正在翻開。」馬克龍說。他利用視頻向盧浮宮廣場上成千上萬揮舞旗幟的支持者講話，他在那裡舉行了勝選慶祝活動。

根據內政部的官方統計，在計票工作進行到50%時，馬克龍獲得了62%的選票，勒龐贏得了38%。

雖然選舉結果表明，絕大多數法國選民無法接受勒龐的極右翼政黨國民陣線(National Front)反猶、支持種族主義，以及對納粹抱有好感的歷史，但這個結果對該黨來說仍然是一個分水嶺，給予了它新的正統性。

雖然馬克龍以大幅優勢勝選，但是勒龐贏得的選票份額之高以及此次選舉的投票率之低（創下了自1969年以來的新記錄），表明馬克龍在為自己的計畫培養支持者方面，還面臨著挑戰。

勒龐在承認競選失敗後「祝願馬克龍成功」。她對支持者們說，法國社會現在被分為兩大派別，分別是「全球化主義者和愛國者」。

她在講話中說，法國民眾選擇了一位「持續現狀的候選人」，並稱她領導的「國民陣線」創造了「具有歷史意義、巨大的成果」，並將集中精力參加六月份的立法會選舉。她說，「國民陣線」現在成為了法國最大的反對黨，那些支持馬克龍的黨派已經不是真正的反對黨了。

勒龐感謝投票給她的1100萬法國民眾。她說，此次大選說明，法國急需一個新的政治力量。她說，她領導的「國民陣線」需要自我更新，她將開始「深層次的改革」。

BBC駐巴黎記者舍費爾德表示，這次法國大選最引人注目的地方在於，一位三年前對於法國民眾而言默默無聞的人，通過自信、能量和搭建聯繫形成一股政治勢力，並在大選中擊潰了法國的老牌政黨。他在法國大選中之所以能得到其它黨派的支援，大多是為了擊敗極右翼候選人勒龐。

有分析認為，馬克龍個人的親和力幫助他在大選中取得成功。

支持馬克龍的法國現任總統奧朗德隨即在推特上寫道：「為了我們國家的繁榮送去我最美好的祝願」。他致電馬克龍表示祝賀，並說馬克龍能「大幅領先獲勝，說明絕大部分的法國民眾還希望繼續保持法國的價值觀，強化和歐盟的關係，以及對世界開放的態度」。

國際社會反應

歐盟委員會主席容克在推特上祝賀馬克龍當選法國新一任總統，並說「法國民眾把選票投給了歐洲的未來」。

德國總理默克爾對馬克龍當選法國新總統表示祝賀。她稱馬克龍的獲勝「是一個強大和團結的歐洲的勝利」。

英國首相特里莎梅發佈推特說：「法國是英國最緊密的盟友之一，我們希望能早日和這位法國新總統合作。」

美國總統特朗普在推特上寫道：「祝賀馬克龍今天獲勝、並當選法國新總統。我非常希望能早日與他合作。」

英國獨立党前黨魁法拉奇對馬克龍的當選發出不和諧的聲音。他說，馬克龍只能讓法國再忍受五年的「失敗」，他號召勒龐「堅持住」。