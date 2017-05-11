美國中西部暴洪13死 千萬人受災

密蘇裡州尤里卡市一處街道日前被洪水淹沒後，宛如一條河流。(美聯社)

中西部地區連續多日的洪災已攀升至13人死亡，當局7日估計，涵蓋六個州多達1000萬居民仍處於洪災危險。

天氣專家說，密西西比河沿岸幾個地區，近兩天出現接近紀錄的洪峰。

「每日郵報」報導，密西西比河的河水上漲，可能會影響印第安納州、伊利諾州、密蘇裡州、阿肯色州、肯塔基州和田納西州等地的市鎮。

伊利諾州南部和密蘇裡州東南部的城鎮，可能出現超越45呎的洪峰。

這波洪災迄今，密蘇裡州有六人和阿肯色州有七人死於洪水。密蘇裡州公路巡邏隊說，一名69歲男子4日晚試圖駕車跨越乾福克河(Dry Fork Creek)時，汽車被洪水沖走，他的屍體幾小時後被發現。

前一個週末開始的連場暴雨已導緻密蘇裡州、阿肯色州、伊利諾州和其他幾個州的河流水位上漲。

雖然密西西比河的水位在某些地區仍然上升，但許多河流的水位正在下降，部分疏散的居民獲准回家。河水上漲促使海岸防衛隊日前在伊利諾州南部，一度封閉賈斯特(Chester)至開羅的77哩河段。

上周較早時候，在聖路易的14.5哩河段被封閉。因此，運送農產品和其他貨物的駁船受阻，而河流的重開日期尚不清楚。