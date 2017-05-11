文在寅發表勝利宣言「是所有韓國人的總統」

文在寅在週二（9日）發表勝利宣言，他感謝支持者。（李澤彤攝）

韓國總統選舉投票於當地時間9日下午8時結束，韓國三間電視台KBS、MBC及SBS在投票結束後，公佈聯合票站調查結果，共同民主黨候選人文在寅以41.4%得票大幅拋離對手，得票第二高的自由韓國黨候選人洪准杓得23.3%，而本是次熱門的國民之黨候選人安哲秀卻只獲得21.8%，排第三位。

文在寅感謝各人的支持，表示自己將是所有韓國人的總統。執政自由韓國黨候選人洪淮杓，及國民之黨候選人安哲秀承認落敗。

文在寅在晚上在世宗路公園發表勝利宣言，他向支持者指，自己會成為即使過往不支持他的國民也會滿足的總統，會努力改革和團結國家。

共同民主黨黨魁秋美愛、首爾市長樸元淳輪流發言。曾與文在寅競爭代表黨出選總統的城南市市長李在明也有發言，形容是全部國民勝利。另一同黨競爭對手忠南道知事安熙正也有到場，但未有發言。

文在寅在競選其間表示，不會舉行奢華的就職典禮，預料在全國選舉委員會宣佈結果後，文在寅便會立刻宣誓就任韓國總統。

曾是北韓難民之子

文在寅是北韓難民之子，1953年在南韓的難民營中出生，父親是賣襪子的，家境貧困，他與4個兄弟姊妹靠教堂的救濟品得以免受饑餓。

他在慶熙大學攻讀法律時，就曾組織學生對「強人」樸正熙發動抗議。之後進入特種部隊服役，曾接受過空降、爆破等訓練。每當有人質疑他對國家安全的重視時，一張40年前他身穿特戰軍服的黑白照片便成為他的護身符。

長期擔任人權律師

文在寅從政之前長期擔任人權律師，曾與前總統盧武絃是工作夥伴；2003年出任的盧武絃的幕僚長，才進入政壇。2009年當已卸任的盧武絃因受到貪腐調查而自殺身亡時，文在寅淚流滿面地向民眾宣佈此一死訊，也使他贏得忠誠且可以信賴的令譽。2012年他參與總統競選，以些微差距敗給朴槿惠。

當去年10月前總統朴槿惠爆發「閨密」崔順實涉嫌貪瀆，並開始受到公眾矚目時，文在寅趁勢強化他一貫的改革形象，積極推動反朴槿惠示威，以及國會的彈劾行動，終於導致朴槿惠下臺，甚至入監。

對北韓採雙軌政策

他並主張對北韓的採取「雙軌政策」，一方面增強對北韓的壓力，同時也開放交流的大門。

在外交政策上，由於盧武絃是以「反美」民族主義逐步登上權力頂峰，因此文在寅也強調南韓人應該「學著向美國說不」，但也使一些美國官員對文在寅也有所疑慮。

崔真邦表示，一些南韓人士期待「他的政府能採取較為平衡的外交政策，擺脫一切看美國的立場」。

不願讓步恐成缺點

高麗大學政治學教授崔彰基指出，「他第一次角逐總統大位時，並未提出明確的願景。但幾年來他已累積更強的政治信心，且塑造出更佳的構想」。

文在寅就任總統後將面對一連串的政經問題，以及因為推翻朴槿惠所形成的撕裂社會。他的許多改革政策，都需要與強有力的保守團體合作，而一些人士認為文在寅凡事都講「原則第一」的作風，恐怕難以凝聚共識。

國民大學教授洪順九表示，「政治就是經由妥協，而使有爭議的問題能夠得到共識。但他不願讓步的作風，使他在重大政策上將很難得到其他政黨的支持」。

另外，日經亞洲週刊網站報導，南韓媒體已宣佈共同民主黨候選人文在寅當選總統。