西雅圖將建世界首座大橋輕軌軌道

I-90浮橋輕軌工程效果圖 Q13 FOX

（編譯：陸雨陽）海灣運輸署（Sound Transit）造價三十七億美元的鏈接西雅圖與東部的I-90大橋輕軌建設項目將於六月一日開工。

這個工程屬於十四英里的東部輕軌系統的一部分，建成後，輕軌列車就能在浮橋上行駛鏈接華盛頓湖的東西兩地了。

一位該項目工程師表示，這將是世界首例在浮橋上建造輕軌軌道的工程。建成後，從華盛頓湖東部表爾威前往西雅圖市中心僅需十五分鐘。工程師將使用業內都認可的高安全度的材料和設計方法來完成這項局用特殊概念的大工程。

居住在艾薩克的布萊迪·萊特（Brady Wright）說：「西雅圖的公交系統太差了、」萊特在澳大利亞居住了八年，相比之下，他認為美國西北部的公交系統並不發達，「顯然，公交車系統還算不錯，但是公交車再多也是和別的車輛用同樣車道的，如果發生交通堵塞，坐公交車也於事無補。」萊特認為，建造浮橋輕軌是分秒必爭的工程。

海灣運輸署的工程總監約翰·史利文（John Sleavin）說：「世界上還沒有一座浮橋可以通行輕軌列車，這是一項令人激動的具有挑戰性的工程。這座橋會上下浮動，如果風大的話，橋還會南北晃動，因為橋是靠錨索固定的，折讓它像一艘隨風飄動的船無法固定。此外，當車流量加大時，浮橋也會左右擺動。」

為此，工程師為大橋設計提供了六度的移動空間。而大橋的浮動處和固定處的鏈接將會是一個重大的考驗。史利文說：「這就像你從浮橋上走到固定的路面上時，你需要一個過度路面來防止海浪過大造成意外。」

為了實驗橋樑是否能承載輕軌重量，海灣運輸署與塔科馬的一個公司聯合建造一兩座大橋，來測試他們是否能經受住不一樣的極端狀況。海灣運輸署表示結果是兩座橋都通過了安全測試：火車在時速55英里的情況下行駛過大橋，大橋並無不妥。

預計2023年起，四車廂的輕軌將在浮橋上通行，每四分鐘就會有一輛輕軌火車駛過浮橋，每日載客量將高達五萬人次。