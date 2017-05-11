盧勝彥返西城展開弘法行

春風宜人、百花齊放，暌違數月，在美加弟子信眾引頸期盼中，全世界擁有五百多萬信徒的聖尊蓮生活佛盧勝彥暨師母蓮香金剛上師於2017年5月7日搭機自台灣返抵美國西雅圖，即將展開一連串弘法之行。

隨著航班訊息顯示抵達後，西雅圖機場的候機大廳，無不充斥著興奮、歡喜、愉悅的氛圍，每個人臉上都有著藏不住的喜悅，大家都開始等待著手扶梯那端出現的曙光。蓮生活佛盧勝彥曾說：『我心中的佛，不是一顆遙遠的孤星。我心中的佛，是思念眾生，擁抱眾生。』無論光陰如何流逝、歲月穿梭之下，念念不忘、必有迴響！

當聖尊蓮生活佛盧勝彥暨師母蓮香金剛上師的身影在手扶梯的一端出現時，與會所有人歡欣鼓舞，歡迎布條映入眼簾，現場搭配著舞龍舞獅在在的顯示美加弟子的思念與期盼！在思念的笑容與淚水互相輝映交織下。

迎接的，是一份弟子與佛的念想

期盼的，是智慧法乳灌溉的續緣

蓮生活佛盧勝彥弘法度眾三十餘年，說到：『我為眾生入佛的智慧而來』！

＊蓮生活佛盧勝彥西雅圖弘法活動資訊：

～每週六同修會8:00PM

地點：西雅圖雷藏寺17012 NE 40th Ct., Redmond, WA 98052 USA

電話: (425) 882-0916. Fax: (425) 883-7360

～每週日主壇護摩法會

地點：彩虹雷藏寺14310 476th Ave. SE.,North Bend, WA 98045, USA.

電話: 425-8883677. 傳真: 425-8889008