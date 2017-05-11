「東方不敗」三棲藝人魯振順獨家專訪

（晶晶報導）魯振順4月22日首度來西雅圖，適逢是他的生日，西城僑界名人為他祝賀生日，離鄉別井的他對西城有家一樣的感覺，他已經愛上了西雅圖的風土人情。

更改名字

魯振順籍貫天津，香港無線電視部頭合約演員，就讀香港華仁書院。曾經有一段時間，魯振順的事業停滯不前，朋友調侃他的名字，給他改了一個綽號：「滷水蛋」和「腦震盪」。後來朋友介紹一個命理改名大師，把他的名字改為「魯冠享」，大家覺得他的名字有點拗口，還是稱呼他原本的名字，最終，他把名字改回「魯振順」，現在更多的人叫他「順順」，寓意：順風順水。

進入娛樂圈

魯振順差不多14歲，加入「葉氏兒童合唱團」，它是由兒童合唱團之父的葉惠康教授創辦。香港無線電視台TVB ,為合唱團拍攝一套電視劇集「樂韻雛聲」，當中有一個故事，是講述魯振順。每年「葉氏兒童合唱團」都會在香港大會堂表演《合家歡音樂會》，13歲半的順順當晚獨唱《鳳陽花鼓》。葉惠康教授非常擔心他會突然變聲，果然不出所料，順順表演前夕突然聲音轉變。但他仍然堅持表演，演出完畢，他回到後台忍不住痛哭。葉惠康教授拉住他走到台前，向觀眾說：「一直擔心魯振順表演時會變聲，果然終成事實，但他繼續勇敢表演，希望大家用掌聲鼓勵他。」聽完教授一席話，令他再度落淚。從此，他對電視台的工作產生興趣，希望加入娛樂圈，但卻遭到父母的反對，希望他專心讀書。讀預科時，由於成績不佳，他決定報考無線電視台第八期藝員訓練班，最後，他擊敗眾多的報名者，順利進入訓練班。每期培訓班大約有三、四十人，要接受一年沒有薪金的訓練，每天早上八點到下午五點全日制課程，每三個月考試一次，再次篩選學員，有時學員被分派到劇組做臨時演員。一年後，經過嚴格的考試方可畢業，無線電視台再從中挑選學員。80年，他簽約香港無線電視台成為無線電視藝員，演出《北斗雙雄》後，覺得沒有發展空間。84年，被亞洲電視台高薪挖角，與馮寶寶拍攝《武則天》他扮演唐高宗，為亞視爭得收視率。雖然亞洲電視台已經結業，但他很懷念以前在亞視時期的工作環境，藝員同事們有家一樣的感覺，很有人情味。後來，在台灣發展五年。90年代，他重返香港無線電視台後，共參演百餘部電視劇，其中順順最喜歡他在劇集裡所扮演《笑傲江湖》中扮演「東方不敗」，《封神榜》的比干，《楚漢驕雄》的蕭何。香港無線電視台曾經是香港人的慣性收視電視台，藝員曝光率高，賺錢機會相繼增多。隨着時代的變遷，網絡平台相繼湧現，競爭激烈的網絡世界，無線電視台已不像往日那樣風光。電視台的製作方針也有所改變，現在的電視製作像流水作業，沒有足夠時間讓藝人去消化和鑽研角色。有些電視劇集藝員應該紅，但偏偏不紅，現在的電視劇集觀眾很難記住藝員的名字。以前的劇集，觀眾既知道藝人的名字，又知道劇集角色名字。

東方不敗

1996年，《笑傲江湖》中扮演「東方不敗」一角，另他演藝事業推上另一高峰。 東方不敗是一個有霸氣，希望自己可以一統江湖的男子漢，為了爭奪武林秘笈葵花寶典，苦練秘笈，最終變成女子，當他得到一切，人卻非常空虛寂寞，他仍然需要在情感上得到寄托。順順把陰陽性格的「東方不敗」的心路歷程演活，將角色發揮得淋漓盡緻，對他而言角色極具挑戰性，假如拿捏不當，就會失去方寸。很榮幸地他的演釋得到金庸老師的讚賞，金庸說：「他筆下的東方不敗就是這樣一個人。」順順無論塑造不同角色都拿捏得當，因為他細心觀察身邊每一個人物表情和動作，看不同類型的電視、電影和舞台劇，吸收和學習前輩們的演戲技巧，像前輩們那樣敬業樂業，尊重自己的工作。

演唱風格

求學時期已經很喜歡羅文的歌，接受過正統聲樂訓練，曾經跟隨多位名師學習聲樂，吸收不同名師的音樂精髓，他的聲線極像羅文，所以他有翻版「羅文」之稱。除此之外，他也喜歡模仿不同歌星演唱風格。他比較喜歡在舞台上唱歌的感覺，可以直接得到觀眾的共鳴，演戲則局限於戲劇裡某個人物角色。

國內發展

橫掂影視城是中國最大的影視拍攝基地，吸引世界各地製作公司前去取景。父母是天津人，他說得一口流利的國語，語言的交流對他在國內的發展有極大的幫助。近年，許多香港藝人到國內發展，國內演員在演戲方面有較大發揮空間，他們講求戲感和戲味，而且細膩自然，拍攝時間安排緊湊，他很開心可以跟國內演員增進文化交流。

難忘的趣事

剛出道時，他參加「全港十九區業餘歌唱比賽」，大會司儀介紹：以下參賽者是魯振順，有請魯先生，音樂開始，他走向台前，突然全場觀眾一片笑聲，原因是「老」跟「魯」是同音，看到此情此景令他不知所措，但還是憑他的實力奪得第二名。有一次，戶外表演，突然跳錶，全場一片漆黑，然後他馬上大聲呼叫在場觀眾，然後不停講笑話，安撫觀眾的恐懼。又有一次，出外表演，CD不停跳帶，他搞笑地說：「不要再跳，唱來唱去都是原位。」藝人要有臨場應變能力，臨危不亂。

順順是一個不計較，講義氣，願意吃虧的人，在競爭激烈的娛樂圈往往會很吃虧。他是一個佛教徒，對食物極度敏感，他笑言，對食物敏感的人，對情感和情緒會有別於常人，所以他會容易投入角色，拿捏到位。好好愛惜自己，有一個好的心態做人，培養正能量的性格，人生會過得美好和開心，健康是生命的財富，人生不如意之事十常八九，不要過於計較，不要過於執着。