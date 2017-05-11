穆雷宣佈退出連任競選 下任市長競選局面撲朔迷離

（編譯：劉健）西雅圖市長穆雷於週二（5月9日）召開的新聞發佈會，宣佈他將退出下一任市長競選。並在完成其剩餘任期後，結束自己的政治生涯。

在近期，面臨4名男子控告其性侵犯的法律訴訟時，市長穆雷一直否認相關指控，但這幾起指控造成的醜聞深刻影響了市長的形象，也造成了民主黨內競選時的意見分裂。

在新聞發佈會上，市長穆雷宣稱近期纏身的官非醜聞事件是反同性戀者的政治抹黑行為，但這已經嚴重的傷害了西雅圖這座城市。市長在發言中還表示，市長的競選的重心應在西雅圖最為緊急的流浪露宿者以及房價高漲等社會焦點問題上，而不是在這些醜聞和這些訴訟指控上。因此，他決定退出市長連任競選活動，但將繼續完成市長的任期直至今年12月31日。

現年62歲的民主黨人穆雷曾經擔任華盛頓州眾議員11年，在2007年至2013年任州參議員，並在2013年成功當選西雅圖第53任市長。在擔任市長期間，穆雷大力推動最低時薪15美元的法案並成功實施，並在可擔負房屋計劃以及維護LGBTQ群體合法權益上做出了頗有建樹的成就。此外，市長穆雷十分關懷移民及難民權益，對總統特朗普在年初提出的所有有關於移民的政策表示強烈反對

儘管在其任期內西雅圖城市飽受流浪露宿人群，住房成本飆升以及交通擁堵等問題困擾，但市長穆雷原本對連任競選可以說是勢在必得。在上個月前，並沒有什麼政治強敵可以造成「挑戰」。然而隨著醜聞事件的爆發， 市長穆雷宣佈退選，今年的市長競選的局面則變得撲朔迷離。在上月17日宣佈再度參選的西雅圖前市長邁克·麥金（Mike McGinn）表示，他對市內科技企業的迅速發展所導致的房價飆升擔憂已久，希望在競選中獲勝並改變西雅圖「被富人佔領」的狀況。此外，競選的熱門人選還有華州參議員鮑勃·長谷川（Bob Hasegawa），他強調「經濟正義」，希望西雅圖城市所獲得的經濟可以更多的服務全體市民，並致力於維護民權與自由的發展；以激進反對99號公路高架橋代替隧道工程而聞名的城市规划師卡莉·穆恩(Cary Moon)則表示，她的競選是為了西雅圖城市地區及工業用地的建設能有更合理性的發展；Rainier Beach社區活動組織者及教育家尼基塔·奥利弗（Nikkita Oliver）則表示，她的競選是為了爭取以社區基層為中心的平等核心。除了解決當前城市將面臨的問題，更多的是需要聽從社區民眾們的心聲，而更好地制訂政策。