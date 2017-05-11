中國國務院前副總理 錢其琛逝世

錢其琛主持的外交部第一次新聞發布會。（取自新華網）

新華社9日晚間報導，中國國務院前副總理、外交部前部長錢其琛9日因病逝世，享壽90歲。

報導指出，中國共產黨第14屆、15屆中央政治局委員、中國前國務委員、中國國務院前副總理錢其琛，因病於2017年5月9日晚間10時6分在北京逝世，享壽90歲。

根據中國外交部官網資料，錢其琛1928年1月5日出生，是上海嘉定人。他在1993年3月至2003年3月擔任中國國務院副總理；1988年4月至1998年3月擔任中國外交部長。

對很多香港人來說，錢其琛的名字並不陌生，因他曾處理香港主權轉移事宜，並公佈「錢七條」。

錢其琛曾於1993年擔任任中國全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會主任，1996年直接出任人大香港特區籌委會主任委員，處理香港主權轉移事宜。期間，錢其琛先後主持召開多次香港特區籌委會全體會議，為北京推動「一國兩制」、「港人治港」、高度自治打基礎。

1997年，他又以北京中央政府代表團成員、副總理身分到香港出席政權交接儀式。1998年，錢其琛擔任人大澳門特別行政區籌備委員會主任委員，推動澳門主權轉移的工作。

在處理港澳主權轉移期間，錢其琛並先後於1995年及1998年公佈北京中央處理港澳涉台事務的原則，由於這些原則由他公佈，又有7條，故外界稱為「錢七條」。

「錢七條」涉及北京處理港澳涉台問題的基本原則與政策，比如規定港臺兩地現有的各種民間交流交往關係，以及根據「一個中國」的原則處理港臺的空中航線等。