印度12歲女孩智商超愛因斯坦 加入門薩俱樂部

據印度媒體報導，英格蘭一名12歲的印度籍女孩參加英國門薩智商測試後，應邀成為門薩俱樂部成員。其智商測試結果比愛因斯坦、霍金之類的天才還要高兩分。

《印度斯坦時報》稱，上月，拉傑格瑞•帕瓦（RajgauriPawar）於曼徹斯特參加了英國門薩智商測試，得到了162的高分。迄今為止，該分數為未成年智商測試的最高分。帕瓦本人也憑藉最高分進入了其夢寐以求的門薩俱樂部。

得到門薩測試滿分的人僅占與試者的1%，而帕瓦即為其中之一。該測試以140分作為「天才」的水準綫，帕瓦則獲得了162分，比愛因斯坦、霍金仍高兩分。

門薩俱樂部方面稱，全世界僅有兩萬人能達到此分數，帕瓦則在此列之中。

「考試前我有點緊張，但考試過程很順利。得到這個結果，我也很高興。」帕瓦表示。在取得優異成績後，她加入了象徵著精英的英國門薩智商俱樂部。

她的父親，蘇拉庫瑪•帕瓦（SurajkumarPawar）博士稱，「帕瓦能有今天的成績，與每日在學校裏老師們的努力和支持是分不開的。」

帕瓦就讀於奧爾特靈厄姆女子文法學校，校方也對她的成績表示驕傲。

「大家都很高興，她深受老師同學喜愛，我們都期待她能有所成就。」帕瓦的數學老師，安德魯•巴厘（Andrew Barry）說。