西雅圖房價屢破新高 漲幅繼續領跑全美

四月金郡各地獨立屋銷量及售價中位數The Seattle Times

（編譯：劉健）西雅圖已連續三個月刷新房產售價紀錄，在四月份，基本房型的售價中位數達到了722,250美元，僅在過去的一個月內上漲了近2.2萬美元。位於西雅圖東區的基本房型更是創下88萬美元售價中位數的新高。在短短的一年內，房價上漲了近15萬美元，打破了11年前的最高漲幅記錄。

根據上週四公佈的月度房屋銷售數據顯示，金郡的單人住房售價中位數比去年同期上漲了近15.7%，並突破了625,000美元，這已是2012年年初市場底價的兩倍以上。周邊地區的遠郊房地產市場同樣火熱，斯诺克米西郡(Snohomish)的房價中位數已達到44萬美元，與去年同期相比上漲了17.3%；皮爾斯郡（Pierce）房價中位數達到29.7萬美元，比去年同期上漲了10%；基沙普郡（Kitsap）的房價中位數達到了29.8萬美元，也比去年上漲了10.3%。

西雅圖房價漲幅已經領跑全美數月，在今年更是屢屢打破其房產售價的歷史紀錄。與此同時，西雅圖也是美國最為熱門的房屋租賃市場，在過去的六年內平均房源租金已經飆升近57%。面对其「泡沫」般瘋漲的地產市場，願意掛牌出售的房產卻越來越少。在2011年4月，金郡有近8000個待售房源，而現在只有不到1900個單位登記出售。其主要原因在於人們「自信地」認為可以持有當前房產，等升值後再賣出。

此外，西雅图的各類大型企業吸引了大量外來務工的高薪職業人群，單是亞馬遜公司已經在市內提供了近1萬個工作崗位。城市人口不断增加，居民的收入及就業率不斷上升，使得房產的的市場需求增大。而供應短缺的地產房源使得市場呈現「僧多肉少」的狀況日益嚴重。購房者彼此之間不斷進行的競價搶購，最終導致惡性循環,平均房價越炒越高。房地產經紀人士預計，西雅圖購房熱潮不會有所減退，房價的漲幅在近期內將不會放緩。