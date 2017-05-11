華盛頓大學為高科技專業學生提供獎學金

（編譯：陸雨陽）華大將為低收入成年人學生提供獎學金，幫助他們成功獲取高科技學歷證明

第一批的十份獎學金將在今年秋季頒布，獎學金申請成功率將基於申請者的經濟狀況和這份學歷對他們今後職業生涯的重要性來評估。但這僅僅對華盛頓州居民開放。

專業級學歷證書通常是一些專攻一套特殊技能的短期學習項目，這些項目主要針對已經開始工作的成年人。學習專業知識將幫助他們得到需求量更大的工作，而這些工作需要的是比工作剛起步的人更專業的知識。

華盛頓大學教務學院副教務主任羅偉·布拉農（Rovy Branon）說：「許多人都開始依靠取得新學位來進行職業生涯的深造。」這些高科技專業一般需要九個月的進修時間，一般是三門課，每個學期一節課，多為夜間課。

學業證書需要學習更多的專業技巧，尤其是在高科技產業，但是這證書價格可不便宜— 取得一本證書大約需要花費四千美金。與華大的本科課程不同，這些課程無法取得稅收補貼，所以學生必須支付全部學費。

布拉農還說這筆獎學金薑來自一筆舊的教育款項，教育學院將用它作為種子基金，來開始這個獎學金項目。

布拉農表示，大約4500名學生註冊了華大的高科技專業項目，而且這些項目的受歡迎度正在持續增長。一名員工的簡歷上如果顯示了專業證書，也間接表示了這個人很願意繼續學習，在這個職業上繼續深造。很多受歡迎的課程都是項目管理，而數據分析和數據科學專業也正在慢慢流行起來，還有Python編程語言課程等。這些課程一般由華大教授或該領域的專家來教授。

而現在，五個學歷證書項目已經開始提供獎學金幫助，他們是：數據分析、數據科學、機械工程、項目管理和Python程序語言。此外，華大提供近100種學歷證明。