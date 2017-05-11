北京重重施壓，臺灣恐無緣世界衛生大會

臺灣政府官員週一（5月8日）表示，臺灣將繼續爭取出席本月舉行的世界衛生大會(World Health Assembly)年會，抗擊中國採取的一系列阻止這個自治島嶼參與國際組織的努力。

衛生福利部的技監許明暉在新聞發佈會上說：「必將全力以赴堅持到最後一刻。」他說這番話時距離會議的線上註冊截止日期只剩下幾個小時，此次會議的舉行時間是從5月22日至31日。

自從臺灣總統蔡英文上任以來，中國不僅遏制臺灣參與全球航空和警務組織，還挖走了臺灣的另外一個外交盟友。

北京聲稱對臺灣擁有主權，並且揚言在必要時使用武力統一臺灣，以圖迫使蔡英文接受「九二共識」，即只有一個「中國」的共識，儘管中國大陸和臺灣對於這個說法的意涵各有解釋。中國作為聯合國安理會常任理事國——這個席位曾經屬於臺灣，在聯合國機構世界衛生組織(WHO)有著很大的影響力，世界衛生大會就是由WHO舉辦的。

週一，北京方面的臺灣事務辦公室主任張志軍表示，蔡英文政府拒絕承認「九二共識」是北京與臺北商談機制中斷，以及臺灣沒有資格出席世界衛生大會的原因。張志軍在江蘇告訴記者：「責任在哪一方大家都很清楚。」蔡英文對中國的要求沒有任何妥協的跡象。

最近幾天，她在Twitter上開展了一系列的活動，解釋臺灣以觀察員身份參加今年會議的意義，分享臺灣醫生在越南和布吉納法索等國家參與當地健康項目的故事。臺灣自2009年以來每年都是世界衛生大會的觀察員。「無論出於什麼原因，臺灣都不應該被排除在世界衛生大會之外。」4月29日，她在Twitter上寫道。「健康問題不會因邊界而消失，臺灣的角色對全球健康問題很重要。」

臺灣的面積和肯塔基州差不多，但人口比澳大利亞還多，是世界第22大經濟體。它和世界其他地區存在廣泛的運輸和貿易聯繫，因此從全球流行病的角度來說，臺灣特別重要。

2002年到2003年的SARS突顯了WHO對臺灣進行政治隔離導致的人道代價。臺灣的研究人員表示，他們想從WHO獲得有用的病毒資料，但遭到了阻撓，與此同時臺灣的病人紛紛死亡，病毒繼續在臺灣和中國蔓延。

「臺灣是否可以參加今年的世界衛生大會是兩岸關係的重要指標。」蔡英文上個月在接受路透社採訪時表示。

中國一直堅持不懈地阻止臺灣參與任何可以獲得國際可見度和影響力的活動。臺灣的正式稱呼是中華民國，在1979年失去了聯合國的會員資格，該席位由中華人民共和國獲得。

臺灣衛生福利部長陳時中上周告訴記者，即使沒有邀請，臺灣也將派出代表團前往本月在日內瓦舉行的世界衛生大會，臺灣不排除在這座瑞士城市召開新聞發佈會，對不能參會表示抗議。