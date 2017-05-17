寫給生命 – 席慕容

（一）我站在月亮底下畫鉛筆速寫。月亮好亮，我就站在田野的中間用黑色和褐色的鉛筆交替地描繪著。最先要畫下的是遠處那一排參差的樹影，用極重極深的黑來畫出它們濃密的枝葉。在樹下是慢慢綿延過來的阡陌，田裡種的是番薯，在月光下有著一種淺淡而又細緻的光澤。整個天空沒有一片雲，只有月色和星斗。我能認出來的是獵人星座，就在我的前方，在月亮下面閃耀著，天空的顏色透明又潔淨，一如這夜裡整個田野的氣息。月亮好亮，在我的速寫本上反映出一層柔白的光輝來，所有精略和精密的線條都因此能看得更加清楚，我站在田裡，慢慢地一筆一筆地畫著，心裡很安定也很安靜。家就在十幾二十步之外，孩子們都已經做完了功課上床睡覺了，丈夫正在他的燈下寫他永遠寫不完的功課，而我呢？我決定我今天晚上的功課要在月亮底下做。鄰家的狗過來看一看，知道是我之後也就釋然了，在周圍巡視了幾圈之後，乾脆就在我的腳旁睡了下來。我家的小狗反倒很不安，不明白我為什麼不肯回家，所以它就一會兒跑回去一會兒又跑過來的，在番薯的莖葉間不停地拔弄出細細碎碎的聲音。鄉間的夜出奇的安靜，鄰居們都習慣早睡，偶爾有夜歸的行人也只是從田野旁邊那條小路遠遠經過，有時候會咳嗽一聲，聲音從月色裡傳過來也變得比較輕柔。多好的月色啊！滿月的光輝浸潤著整塊土地，土地上一切的生命都有了一種在白晝時從來也想像不出的顏色。這樣美麗的世界就在我的眼前，既不虛幻也非夢境，只是讓人無法置信。所以，我想，等我把這些速寫的稿子整理好，在畫布上畫出了這種月色之後，恐怕也有一些人會認為我所描繪的是一種虛無的美吧。我一面畫一面禁不住微笑了起來。風從田野那頭吹過，在竹林間來回穿梭，月是更高更圓了，整個夜空澄澈無比。生命裡也應該有這樣一種澄澈的時刻吧？可以什麼也不想什麼也不希望，只是一筆一筆慢慢地描摹，在月亮底下，安靜地做我自己該做的功課。（二）對著一班十九、二十歲，剛開始上油畫課的學生，我喜歡告訴他們一個故事。這是我大學同班同學的故事。我這個同學有很好的繪畫基礎，人又認真，進了大學以後發願要沿著西方美術史一路畫下來，對每一個畫派的觀念與技法都瞭解並且實驗了之後，再來開創他自己的風格。他認為，只有這樣，才能夠畫出真正扎實的作品來。一年級的時候，他的風景都是塞尚的，二年級的時候，喜孜孜地向我宣佈：「我已經畫到野獸派了！」然後三年級、四年級，然後教書，然後出國，很多年都不通音訊，最後得到的消息是他終於得到了博士學位，成為一個美術史與美術理論方面的專家了。我每次想到這件事，都不知道是悲是喜。原來要成為一個創作的藝術家，除了要知道吸收許多知識之外，也要懂得排拒許多知識才行的啊！創作本身原來具有一種非常強烈的排他性。一個優秀的藝術家就是在某一方面的表現能夠達到極致的人，而因為要走向極致，所以就不可能完全跟著別人的腳步去走，更不可能在自己的一生裡走完所有別人曾經走過的路。在藝術的領域裡，我們要找到自己的極致，就需要先明白自己的極限，需要先明白自己和別人不盡相同的那一點。因為不盡相同，所以藝術品才會有這樣多不同的面貌。像布朗庫西能夠把他的「空間之鳥」打磨得那樣光滑，讓青銅的雕像幾乎變成了一種躍動的光與速度。而麥約卻要把流動的「河流」停住，在鉛質的女體雕像裡顯示出一種厚重的量感來。畢沙洛的光影世界永遠安詳平和，而一樣的光影在孟克的筆觸裡卻總是充滿了顫慄和不安。每一個優秀的藝術家走到極致的時候，就好像在生命裡為我們開了一扇窗戶，我們在一扇又一扇不同的風景之前屏息靜立，在感動的同時，也要學會選擇我們所要的和我們不得不捨棄的。（三）當然，有些人是例外，就好像在生命裡也常有些無法解釋的例外一樣。在美術史裡，有些例外的藝術家，就像天馬行空一般地來去自如，在他們的一生裡，幾乎就沒有所謂「極限」這一件事。像對那個從天文、數學到物理無所不能，無所不精的達文西，我們該怎麼辦呢？也許只能夠把他放在一旁，不和他比較了吧？不然，要怎樣才能平息我們心中那如火一般燃燒著的羡慕與嫉妒呢？（四）我相信藝術家都是些善妒的人。