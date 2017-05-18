五月十九日為肝炎檢測日，請接受乙型肝炎篩檢！

就在五月份，全美及全球各地的醫學專家和社區倡導者將聯手宣傳「肝炎檢測日」，以提高大眾對於慢性乙型肝炎的關注，該疾病現正影響多達 200 萬的美國人士。

雖然任何人都可能罹患乙型肝炎 (乙肝)，但其中絕大多數為亞裔人口，佔全世界罹患該疾病人口近四分之三。在美國，多達 100 萬的亞裔人口罹患慢性乙型肝炎，佔全美罹患該疾病人口的半數。

但究竟何為乙型肝炎？為什麼對於亞裔社區可造成如此威脅？

乙型肝炎是其病毒經由血液和其他體液傳輸所引起的疾病。慢性乙型肝炎可以管理，甚至可以預防，但若對其置之不理，乙型肝炎所造成的併發症卻可能致命。

來自中國、韓國、寮國、緬甸、越南、印度及菲律賓的第一代在美亞裔人士，由於這些國家對於嬰兒接種乙型肝炎疫苗的比例偏低，因此特別具有高風險罹患乙型肝炎。事實上，絕大多數罹患乙型肝炎的亞裔人士，均是自母體出生時感染，因此在亞裔社區中，同一家庭裡多人感染乙型肝炎的可悲事例屢見不鮮。

儘管亞裔社區具有高發病率，但在美國，每三位罹患慢性乙型肝炎的亞裔患者中，卻有多達兩位不知道自己被感染，這是因為乙型肝炎往往不會產生明顯症狀。慢性乙型肝炎會隨著時間逐漸破壞肝臟，提高罹患嚴重肝臟疾病的風險。

當亞裔移民預計將在未來 40 年成為全美最大的移民人口之際，提醒大家注意這個所謂的「沉默」疾病，比以往任何時候更顯重要。幸好乙型肝炎可使用快速簡單的驗血方式輕鬆檢測得知。每個人都應該與自己的醫生商談關於接受檢測事宜 – 尤其若身為亞裔更應該如此。

若乙肝檢測結果呈現陰性，現在有一種安全有效的疫苗可預防乙肝，而且已在全美各地廣泛使用。若乙肝檢測結果呈現陽性，請與醫生洽談自己是否適合接受治療。定期篩檢以監控肝臟健康甚為重要，同時也有一些治療方法可能減少病毒數量，降低肝臟受到進一步損傷的風險。有些方法甚至只需一天一顆藥丸便可。

因此，在五月十九日的「肝炎檢測日」這一天，歡迎加入全美及全球成千上百萬位亞裔人士的行列，一起接受乙型肝炎檢測。

請瀏覽網站 hepBsmart.com 以獲得關於慢性乙型肝炎的資訊，並瞭解由 Gilead Sciences 所贊助的紀錄短片《行動起來》詳情。這部紀錄片記述了王中倫及 AJ 兩位亞裔美國人對抗慢性乙型肝炎的生活，以及他們的家人如何應對這種潛在致命疾病所造成的影響。這部影片的宗旨，是在教育、鼓舞並最終消除人們對於乙肝的誤解。《行動起來》配有中文、韓文、越南文及日文字幕，現在並可提供社區放映組套。