慢性病如何自我管理？健安教你逐步控制病情

By Zita Lam

疾病控制和預防中心指出，慢性病是美國死亡及傷殘其中主要成因之一。然而到底什麼是慢性病？它們包括哪些常見疾病並會如何影響患者的日常生活？慢性病只會出現在長者年齡組別嗎？而患者如何更有信心地控制病情？本星期我們將會跟大家逐一分解。

什麼是慢性病？

根據美國國家衛生統計中心的定義，但凡持續多於3個月及非傳染性的疾病都稱為慢性病。它一般不能用疫苗預防或用藥物完全治愈。成因多為吸用香煙，運動不足及不良飲食習慣，並會隨著年齡的增長變得越來越普遍。常見的慢性病包括關節炎，心臟病和中風等心血管疾病，乳腺癌和結腸癌等癌症，糖尿病，癲癇發作，肥胖症和口腔健康問題。

它只是一種老人病？

不是。慢性病還會出現在其他年齡組別。根據疾病控制和預防中心2011年的調查報告，超過一半 (52%) 18歲以上的成年人沒有達到有氧運動或身體活動指標，大約一半的美國成年人(47%) 有以下心臟病或中風的主要危險因素：不受控制的高血壓及不受控制的高LDL膽固醇。加上他們不健康飲食及吸煙習慣也是增加患上慢性病風險的原因之一：三分之一 (36%) 的青少年和38% 的成年人說他們每天吃水果不到一次，而38％的青少年和23％的成年人表示每天吃蔬菜少於一次。超過4200萬成年人 ，即接近每5人中有1人是吸煙者，每年因吸煙的死亡人數超過48萬，而每年有8 萬人死亡因為喝酒過多。

慢性病如何影響患者的日常生活？

無論是處理生活日常或是應付治療壓力，患者都需要重新調整個人生活方式及習慣，並達到一個平衡點以防疾病惡化。慢性病自我管理是複雜的，不但對其生活造成不便和不適應，患者更容易因健康問題變得消極。因此盡快尋求協助有利於患者及家人深入了解病狀，從而更有信心地控制病情。

健安慢性病自我管理免費工作坊

專為西雅圖市民而設的免費工作坊將在貝爾維尤及西雅圖兩地舉行。健安慢性病自我管理教育課程包括史丹福大學研發以證據為基礎的工作坊，能幫助患者維持健康和改善行為及生活。工作坊為期六星期，每週 2.5小時，由兩位受經過訓練的導師帶領。除了講座，工作坊還有小組討論讓參加者彼此分享和相互學習，並學習不同的方法更有效地管理自己的健康，例如飲食、運動；解決問題、作出決定、溝通了壓力處理。工作坊分別以英語或國語/廣東話進行，詳情如下：

日期：5月23日至6月27日

時間：逢星期二，早上10:00 至下午12:30

導師：Michael Woo 及 Jerry Chang

語言：國語/廣東話

地點：15921 NE 8th St Ste C206, Bellevue WA 98008

費用：免費

日期：7月10日至8月14日

時間：逢星期一，早上10:00 至下午12:30

導師：Helen Wang 及 Anne Nguyen

語言：英語

地點：4416 S Brandon St, Seattle WA 98118

費用：免費

報名/ 查詢：請聯絡健安康健樂頤計劃 206.556.2237 或 healthyliving@kinon.org

關於健安慢性病自我管理教育課程 (CDSME)

健安乃史丹福大學授權，可在西雅圖地區提供慢性病自我管理課程的組織之一。自2012起，健安舉辦了20場工作坊，為超過250名大西雅圖地區的居民提供不同類型的慢性病自我管理課程。