By Tracy Wang

儘管現在已是五月中旬，西雅圖的天氣依舊起起伏伏。晴天和雨天不斷交替著，讓住在西雅圖的居民們都不斷祈禱晴天的到來。唯一顯示春天已經到來的只有四處盛開的花朵。然而隨著夏天臨近的腳步，人們對於飲品的需求越來越高。在現在這段溫度高高低低的階段，不管是熱飲還是冷飲，都有著極高的吸引力。在雨天來杯熱茶，在晴天來杯冰茶，是最為享受的事。而西雅圖作為其中一個華人最多的美國城市，也提供了各式各樣的中西式飲品，有全世界第一家Starbucks，也有許多道地和改良的台式飲品店，可以算是讓人眼花繚亂，不知如何選擇。然而，隨著現在大家對於健康這個議題的注重，大家更加在意每天進入嘴中的食品以及飲品。究竟什麼樣的飲品是健康，可又能達到解饞的作用呢？又有什麼飲品是觸手可及，但又有益身體健康呢？讓我們來了解以下這六種普遍卻又健康的飲品吧。

綠茶



功效：綠茶的主要功效包括抗衰老，抑疾病，抗致癌，抗病毒菌，美容護膚，醒神提神，利尿解乏，缓解疲劳，護齒明目，降脂。綠茶中的茶多酚可以為人體帶來許多好處。其中一項是延緩衰老，茶多酚的抗氧化性與生理活性可以有效的起到人體清除劑的作用。另外，它還能夠抑制致癌物質在體內的合成，並且殺滅病毒與病原菌，有著消炎作用。愛美的女性也能用綠茶洗臉，以去除油膩，抗皮膚老化。綠茶還有著較高含量的氟，適當的飲用能夠預防齲齒，保護牙齒。

薄荷茶

功效：冰凍薄荷茶有增加食慾，提神，消暑氣的作用。而熱薄荷茶具有開胃消化，殺菌消毒，鎮痛，以及消除口臭的功效。因為熱薄荷茶有清涼與鎮痛的效果，它是減輕頭痛，偏頭痛與牙痛的好幫手，也是減緩胃痛和幫助消化的有效方法。除了這些療效，薄荷茶還能夠緩解緊張情緒，起到鎮定作用。

熱巧克力

功效：雖然大家普遍認為熱巧克力是沒有營養價值的飲品，其實熱巧克力中的巧克力含量有著改善心情的作用。巧克力的一大功效便是增加羥色胺這一神經傳遞素的產量，由於羥色胺是負責調節心情的一大環節，適當攝取巧克力便可以有效提升心情。

4. 番茄

功效：番茄汁中的大量番茄紅素是有效的抗氧化劑，能夠改善老年性黃斑病變，並且降低癌症與冠心病的發生。除了以上效用，番茄紅素還有利尿與抑制細菌生長的自由基。番茄汁中還富含多種有機酸，可以幫助防止維他命C的破壞，軟化血管，和增強胃液消化脂肪與蛋白質的功能。與蔓越莓汁相似，番茄汁也有養顏美容的作用。

蔓越莓汁

功效：蔓越莓汁除了有著酸甜的口感，還有許多有益的效用，包括預防婦女泌尿道感染，減少胃潰瘍與胃癌的發生，避免心血管老化病變，預防老化，以及美顏美容。因蔓越莓可防止多種細菌的生長與繁殖，食用與飲用它可降低泌尿道和膀胱的感染。有著抑制幽門螺旋桿菌黏貼于腸胃內的效用，它可減少胃潰瘍與胃癌的發生率。其中的抗氧化劑更是調節血壓的一大能手，而生物黃銅也可幫助預防老年癡呆。適當飲用富含抗氧化物以及果膠的蔓越莓汁更能夠養顏美容。

橙汁

功效：橙汁擁有豐富的黃銅，可幫助抑制乳腺癌與肺癌的細胞增生。降低血壓以及維持心肌功能也是它的重要效用。擁有充足的維他命C，橙汁作為抗氧化劑能夠抑制白內障，和癌細胞的生長。而它最為重要的功效則是增強免疫系統，提高抵禦傳染病的能力。

（資料來源：Fitness Magazine）