新劇推介

The Handmaid’s Tale 女僕的故事

類型：劇情/科幻

頻道：Hulu

首播日期：04/26/2017



改編自1985年加拿大作者Margaret Atwood的同名小說，《女僕的故事》設在一個反烏托邦的未來世界。極權主義與基督主義者合併并創建名為Gilead的政府來統治美國。整個社會有著嚴謹的階級制度，女性的地位遭到剝奪，法律更禁止女性工作，讀書或掌管錢財。因戰爭造成大量污染，讓大量女性無法生育。少數可生育的女子被稱作Handmaids，送到高級官員家中，為他們生育後代。女主角Offred（Elisabeth Moss 飾）就是其中一名女僕，生活在高級官員Fred Waterford（Joseph Fiennes 飾）家中，懷念以前的自由時光。

熱播電影推薦

King Arthur: Legend of the Sword 亞瑟：王者之劍

類型：動作/劇情

導演：Guy Ritchie

上映日期：05/12/2017

由著名演員Charlie Hunnam, Jude Law所出演, King Arthur: Legend of the Sword將視角放在King Arthur（Charlie Hunnam 飾）從童年到繼承王位的過程。故事從他的父親被暗殺和他叔叔Vortigern（Jude Law 飾）奪位開始，講述Arthur因不知自己的皇室血統，而在街巷弄堂里求生長大。在他拔出石中劍后，他被迫面對他王位繼承人的身份，並且決定如何將他的王位從叔叔手中奪回。該片的首週預估票房為兩千五百萬美金左右。

新專輯推薦

VIXX 《桃源境》

風格：K-pop

廠牌：Jellyfish Entertainment

VIXX第四張迷你專輯《桃源境》將於5月15日發行。其中共收錄6首歌曲，成員Ravi則參與所有歌詞創作。這次的主打歌曲再次邀請作曲團隊Devine Channel參與製作。簡單素雅的封面照，配上首播舞蹈預告中在白霧中隨旋律起舞的隊長N的優美舞姿，都為整張專輯添加一絲東洋與神秘氣息。為慶祝出道5週年，VIXX也將在5，6月舉辦《VIXX Live Fantasia白日夢》演唱會以及五週年紀念展覽。