西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看展覽】

詹姆斯·亨森： 《無限想像力》

日期：5月20日至2018年1月3日

時間：10am- 5pm

地點：MoPOP

詳情：MoPOP.org

詹姆斯·亨森 (Jim Henson)： 《無限想像力》展覽是一個充滿活力的全新體驗，它探索亨森在電影和電視方面突破性的工作，以及他對大眾文化極之深遠的影響。 這個全面的展覽揭示了亨森及其創作團隊、表演者和作者如何在《大青蛙布偶秀》(The Muppet Show)，《芝麻街》(Sesame Street)，《布偶奇遇記》(Fraggle Rock)，《魔水晶》 (Dark Crystal)，《魔王迷宮》 (Labyrinth) 等80年代廣受歡迎的電視節目創下一代傳奇。 展覽還會展示與亨森的職業生涯相關並相當無與倫比的各種物件，包括20多件木偶，人物素描，故事板，劇本，照片和標誌性服裝。 電影和電視剪輯以及幕後鏡頭都會在整個展覽會中播放，遊客更可通過互動體驗模式，在屏幕上控制木偶及設計各種木偶人物。

【看公共藝術品】

汽油陷阱

日期：6月 2 日

時間：5:30 p.m. & 6:45 p.m.

地點：西湖中心廣場 (400 Pine St, Seattle, WA 98101)

門票：免費

詳情：Coltura.org

為了推廣無汽油生活，獲獎反汽油非營利性Coltura將利用公共藝術來推動環保行動。「汽油陷阱」是一個表演藝術作品，讓觀眾注意由個人和集體使用汽油引起的傷害和死亡。 它將表演者放在一個充氣的 25英尺高的動感雕塑中，觀眾可以在清晰的氣球外圍觀看舞台發生的一齊。 充氣雕塑由清潔的乙烯樹脂製成，並通過軟管連接到汽車的排氣管上，廢氣隨即充滿這個大型的氣球，表演者通過強烈的肢體形態試圖應對後果。 「汽油陷阱」邀請觀眾探索汽油，健康，氣候變化，金錢的朦朧交匯點。 Coltura 將在今年春季和夏季在西雅圖出現一系列的表演。

【看交響樂 Symphony】

西雅圖交響樂男子合唱團：百老匯搖滾樂

日期：5月19至21日

時間：2 p.m./ 8 p.m.

地點：S. Mark Taper Foundation Auditorium – Benaroya Hall

詳情：http://www.seattlesymphony.org

西雅圖交響樂團和西雅圖男子合唱團隊首次演出了偉大的搖滾樂和當代百老匯歌曲。 導演 Steven Reineke 以及三重奏的百老匯歌手將帶你一個音樂劇，包括《獅子王》，《綠野仙蹤女巫前傳》，《髮膠明星夢》，《媽媽咪呀》，《歌劇魅影》等許多其他的歌曲。