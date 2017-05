Chuck：尋找自我與方向的拳擊賽人生

By Tracy Wang

由Philippe Falardeau執導,在5月5號上映的拳擊電影 “Chuck” 是根據拳擊手Chuck Wepner的真實經歷所改編的故事。早在1976年,導演John G. Avildsen就已依照Chuck與Muhammad Ali在1975年的拳擊賽而拍了第一部 “Rocky”。不再只注重在1975那場賽事,”Chuck”將目光轉向 Chuck(Liev Schreiber 飾)的一生,從他年少開始學會打架開始,到他因成名而沉溺于毒品與女色的故事。

儘管電影的類型是體育傳記,拳擊賽并不佔電影內容的最大比例。從電影第一幕開始,觀眾就看到 “Rocky” 主角Rocky Balboa關於名氣與名聲消逝速度之快的語句,為整部電影鋪設一種無奈的基調。除去電影開頭,Chuck還不斷觀賞同一部關於一位差點成為重量級拳擊賽冠軍在比賽生涯結束后的不適應。甚至于他還能夠念出同樣的台詞,似乎在為後來他自身沉浸于拳王的名號做鋪墊。雖然整部電影有許多對於名氣的嚴肅探討,Chuck的敘述獨白始終帶有一絲幽默和自我嘲諷的色彩,讓觀眾能夠更加深入的了解他的內心世界。

在他經歷過與Muhammad Ali那場賽事之後,儘管他并沒有贏,他還是被周圍的人冠上Champ, Bayonne Bleeder等名號。隨之而來的名氣讓他與家庭漸行漸遠,并開始沉溺于派對,毒品與女色,直至他錯失無數的機會,包括出演第二部 “Rocky”的邀約。他的種種令家人失望的行為,似乎也令觀眾無法理解或接受他。然而,究竟是什麼讓觀眾能夠同情,甚至理解他呢?從影片的開始,他有著一個看似和睦的婚姻,但是隨著名氣的升高和離婚,他與妻子(Elisabeth Moss 飾)與女兒的關係降至冰點。一個人住在一個只有獎杯陪伴的公寓里,他為了 “Ricky” 得獎而高興。影片其中一個最令人同情他的片段莫過於他在影片得獎的第二天跑去許久不見的兄弟家分享喜悅。過程中,他不斷告訴著他兄弟他得獎的喜訊,好似他又隨著那部電影的得獎而獲得更高的名氣。但他不斷重複他得獎的語句,並且忘記侄子的名字的尷尬場景,讓觀眾不得不嘗試思考他的行為。并最終意識到Chuck只是一個害羞而不懂得如何與人相處的人,拳擊對於他來說,只是一種表達方式與一個可以逃脫現實社會的途徑。不斷回放與相信他差一步就是拳王的做法表現出他對於自己的不自信與想要抓住他生命和拳擊意義的心。比起不可置信和討厭的心情,觀眾更多的是體會到他的落寞和缺乏方向的無力感。

而影片最讓人感動的畫面發生在他的兄弟來保釋他出獄的時候。得知他的兄弟一直收藏關於他的所有報導,他除了驚訝,無話可說。接下來Linda(Noami Watts 飾)說的‘the only thing they want is you’完美的襯托出本片的一大主旨,名氣與名聲都只是泡沫,人們需要追求的是只因為你是你而愛你的家人。