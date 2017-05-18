專家：香港民意和中央漸行漸遠

今年是香港回歸20周年。香港科技大學中國跨國關係研究所所長崔大偉(David Zweig)15日在紐約指出，近年來香港民意同中央政府漸行漸遠，「港獨」勢力抬頭，中聯辦在其中未起到好作用。崔大偉指出，中聯辦時常性對香港民意做出誤判，也無意傾聽民主派意見，同時不向北京匯報「北京不願意聽到的消息」。

崔大偉15日在紐約美中關係全國委員會總部，與該會主席歐倫斯(Stephen Orlins)對談「香港和北京：複雜之關係」(Hong Kong and Beijing: A Complicated Relationship)。崔大偉對香港未來發展不感樂觀，指出情形往負面方向發展趨勢占六成可能，一大因素是40歲以下、有香港獨立等極端化傾向的年輕人數量不斷增多，而中央政府因港獨勢力的抬頭，將尋求對香港更多的干涉，形成惡性循環，導致香港民心與中央政府的漸行漸遠。

他還指出，香港和北京在20年前互相之間的期望，都沒有達成。香港人在20年前希望中國能越來越民主，如今卻開始擔憂自己的自由，同時越來越多香港人認為，中央政府無意讓香港推動民主，只能香港人通過抗爭去爭取；而中央政府20年前則寄望香港人在回歸後能越來越「愛國」，希望泛民主派能接受在基本法框架下的普選，從目前情形來看希望也落空。

崔大偉援引調查數據，指出1997年至今，香港人中對自己「中國人」的身分定義越來越低，其中18歲至29歲的年輕一代，近六成隻認為自己是「香港人」，不再認同「中國人」的身分定位；而目前40歲以下香港人中，希望在香港日益「中國化」前移民離開的人也迅速增多。