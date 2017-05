中美聯姻家庭協會歌舞表演歡慶母親節

(Tracy報導)在母親節的前一天,5月13日下午三點半,中美聯姻家庭協會(Chinese American Mixed Family Association)在St. Matthew’s Lutheran Church舉辦以母親頌為主題的一系列慶祝母親節的活動。整場活動由前Bellevue市長,現議員李瑞麟先生做開場致辭。在主持人田樂樂與馬千里(Mark)幽默風趣的話語中,迎來15個由中美聯姻家庭協會成員精心準備的歌舞表演,為現場所有的母親慶祝這個屬於她們的節日。

由會長Candace Tu與副會長Gina 晏所領導,中美聯姻家庭協會雖只成立半年之久,協會已有接近350個家庭加入,總人數約有1500人左右。在這半年期間裡,協會更是已成功舉辦多項活動和慶典,包括聖誕晚會、春節聯歡晚會、情人節聚會,以及許多家庭分享活動,拉近成員家庭間的距離和文化。這些活動不僅受到成員們的喜愛,也得到了現議員李瑞麟,北美崔哥與謝建平導演的熱烈支持。秉持著「敞開胸懷,資源共享」的協會宗旨,協會理事和成員也積極響應和參與其他社會群體的活動,包括華州廣州廣府會2017春茗以及李瑞麟議員連任競選活動等。2017年慶祝母親節的活動延續之前活動的熱烈響應,聚集了將近300餘成員的參與,其中大多數是齊家到來。

活動之亮點屬於那15個由成員所帶來的精彩歌舞表演。節目一開始,近20名成員便上台合唱《感恩的心》與《You Are My Sunshine》,讓觀眾們沉浸於熟悉的感人詞曲。隨之而來的鼓舞更是瞬間點燃了氣氛。曲目《Learning Fly》由一家三口演奏,完美展現中美家族的合併。由父女Tom與Emily表演的《Pride and Joy》再次展現中美聯姻的美麗成果,父女一邊展示著美妙歌喉,Emily更在旋律下翩翩起舞。旋轉,踢腿都完美呈現,獲得觀眾的連連讚歎。不過整場表演的精華莫屬於孩子們帶來的《快樂小雞》。身穿黃色小雞服裝,紅彤彤的臉龐,變身小雞的孩子們跳動著簡單的舞步,將全場觀眾的注意力瞬間帶走,更獲得了所有表演中最熱烈的掌聲。節目將近尾聲時,九位身著旗袍的成員合唱了《燭光裡的媽媽》。變換隊形之下露出坐在舞台中央縫補衣物的一位母親,貼切的表現出母親的辛勞和女兒們的感謝之情。節目尾聲一首《Love Me Tender》將所有成員與觀眾帶回‘母親頌’這一主題,極佳的為整場表演活動畫上一個溫柔美麗的句點。

活動內容集結中美文化中各樣關於感恩和愛的歌曲與題材,充分的響應協會為促進中美文化的交流與欣賞的主旨。通過這個歌頌母親的母親節活動,各式家庭在場內聯絡感情與結交新朋友,場面一片和樂融融。