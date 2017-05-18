「火星十二」試射成功 北韓核彈可攻美本土

北韓15日發布照片，顯示其「火星十二」型地對地飛彈升空。 路透

北韓官方通訊社朝中社15日報導，北韓14日在領導人金正恩現場督導之下，順利試射「火星十二」型地對地中遠程飛彈，射程可達美國本土，並可搭載大型核子彈頭。金正恩稱這次試射「非常成功」，北韓「已是名符其實的核子強國」。

朝中社說，14日試射的目的是測試飛彈的各項技術指標，試射結果，飛彈的導向、操作、結構、加壓、發射等系統要項獲得確認，由於考慮周邊國家安全，飛彈以最高角度發射，最高高度2111.5公里，飛行787公里，精準落入公海上的目標地點。

金正恩照例在試射後砲轟美國，指美國只會「嚇唬」沒有核武的國家，他強烈警告美國不要誤判現實，因為美國本土和美軍在太平洋的軍事行動已在北韓「瞄準攻擊範圍」內。

飛彈射程多遠才能稱為中程或遠程，各國標準不同。美國國防部定義中程彈道飛彈的射程是1千至3千公里，射程3千至5千5百公里為遠程 。中國大陸沒有遠程彈道飛彈的說法，將射程1千至5千公里的飛彈統稱中程。

專家說，這枚飛彈以高角度發射，限制了飛行距離，但高度也首度超過兩千公里，顯示若以標準角度發射至少能飛4千公里。南韓慶南大學遠東研究所教授金東燁說，他估計這種飛彈射程可達6千公里，這是從北韓打到夏威夷的距離。

哈佛大學史密森天體物理學中心研究員麥道維爾表示，這次試射「可能的確代表一枚新的長程飛彈」，令人擔憂。

聯合國安理會排定16日開會討論北韓最近這次飛彈試射。白宮14日說，這次飛彈落點距俄國很近，川普總統認為俄國不會太開心。不過，在北京參加一帶一路峰會的俄國總統普亭表示，俄方反對再有任何新國家擁有核武，但此事應該和平解決，各方應停止威脅北韓。