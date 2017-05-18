「共同向前」 柯林頓金援反川普組織

民主黨總統候選人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓15日宣布，建立一個名為「共同向前」 (Onward Together)的政治組織，以便為支持她和反對川普總統的組織提供資助，作為她在大選過後的一項重要工作計畫。

柯林頓表示，成立「共同向前」組織的宗旨是鼓勵民眾廣泛參與、組織和競選公職。該組織的網站宣稱，要推動進步的價值觀，共同致力於為今後的年輕人建設更加光明的未來。

去年敗選後不久，柯林頓就與其助理和金主協商，準備成立一個政治組織，為支持她的許多組織提供資助。

柯林頓15日在給支持者的電郵中表示，許多組織在大選中令她印象深刻，包括搖擺州的「搖擺左翼」(Swing Left)、鼓勵婦女參選公職的「美國湧現」(Emerge America)、要求司法改革的「改變顏色」(Color of Change)，以及呼籲年輕人競選的「積極參選」(Run for Something)。

柯林頓的助手表示，「搖擺左翼」、「美國湧現」和「積極參選」已收到柯林頓組織的資金，許多組織符合接受競選資金的規定，意味著透過政治性非營利組織募到的所有資金，都不必公布金主的姓名，「共同向前」也符合規定，不用公布金主是誰。

柯林頓表示，對於部分組織，他們將直接提供資助，對於其他組織，則是協助他們繼續擴大影響力。

「積極參選」組織的創辦人阿曼達‧里特曼(Amanda Litman)表示，他們為能得到柯林頓的支持而感到榮幸和自豪。

建立柯林頓的政治組織數月前便開始醞釀，當時柯林頓與許多支持她的年輕人會面，決定要促成柯林頓政治組織的建立，以激發更多年輕人的參政熱情。