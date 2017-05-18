開車莫分心 華州新法嚴禁駕駛時使用手機

（編譯：劉健）華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）在周二簽署了一項避免分心駕駛的法案，禁止司機在駕車過程中手持各類電子設備「閱讀和手動輸入數據」。該法案預計將會在7月中旬實行生效。

新法案強調，在交通擁擠造成的停車狀態，或是在等待交通指示燈轉換的期間的車輛靜止狀態，仍然認為是在「車輛在運行狀態中」。在這種情況下，手持電子設備的操作行為將被視為違法行為。法律允許司機用一根手指操作置於支架上的手機，例如啟動導航，接聽免提電話等等的簡單操作。另外，使用電子設備報告緊急事件的行為將被豁免。

該項法律將會取代華盛頓州先前的禁止駕車時發短信以及接聽電話的規定，擴大限制使用手機的處罰範圍，並將會對違反法律的司機處以136美元的罰單，再次違法後會將提升至235美元的罰單。此外，其分心駕駛的記錄將會被登記並提交給保險公司。

州長英斯利還將簽署另兩項酒後駕車法律：其一，將目前五次酒後駕車違法可定為重罪的規定，改為違法人在第四次酒後駕車行為後，可被華盛頓州檢察官提出重罪指控；其二，警察將更容易地從疑似酒後駕車的司機身上採得血液樣本，而不需要帶他們去醫院抽血。英斯利對此表示，法律對分心駕駛以及酒後駕駛的嚴控將使得公眾交通環境更加安全。