29國首腦出席「一帶一路」高峰論壇

中國主席習近平，俄羅斯總統普京和阿根廷總統馬克裡在北京雁棲湖國際會議中心舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇的圓桌峰會上(路透）

中國主導的「一帶一路」國際合作高峰論壇14日-15日在北京召開，29個國家的領導人出席。美英德法日韓等主要發達國家的領導人雖未親往捧場，還是派出高級別代表出席論壇。

分析認為，西方國家對「一帶一路」倡議仍有疑慮，但同時也不願錯過這趟列車，它們的參與將大大提升中國倡議的國際認受性，「一帶一路」可成為21世紀佈雷頓森林體系（Bretton Woods System）的一部分。

29國的元首和領導人、130多個國家代表和60多個國際組織代表出席「一帶一路」論壇，商定下階段雙邊、多邊重點合作領域，細化具體行動方案，並梳理對接重點領域的專案，「將把美好的願景轉化為行動， 把宏大藍圖轉化為清晰的路線圖」。

儘管中國不斷強調「一帶一路」倡議的開放性和包容性，但以美國為首的世界主要發達國家仍持保留態度，擔心這是中國改變國際秩序、爭取主導權的工具。

不過，美日韓過去一周相繼宣佈將參加論壇：美國總統特別助理、白宮國安會亞洲事務高級主任波廷傑（Matthew Pottinger），韓國國會議員、前國會副議長朴炳錫，以及日本自民党幹事長二階俊博將分別率團出席。

此外，英國財長哈蒙德，德國經濟和能源部長齊普裡斯，法國前總理、參議院外交、防務和武裝力量委員會主席拉法蘭，歐盟委員會副主席卡泰甯，以及加拿大國際貿易部長駐議會秘書帕米拉·戈德史密斯—鐘斯也都將與會。

分析指出，這些國家意識到，隨著越來越多國家參與「一帶一路」，如果不趕上這趟列車，可能就會失去改造全球經濟和金融體系的話語權。

研究「一帶一路」課題的中國人民大學國際關係教授王義桅接受《聯合早報》訪問時說：「美國一開始也看不上亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行），說這是中國另起爐灶、挑戰美國主導的秩序。後來美國的盟友紛紛加入，讓美國落在後面。所以他們吸取了教訓，這次來參加一帶一路峰會，也是想影響一帶一路規則的制定和未來的走向。”

專家：在一帶一路倡議下 美應爭取同中國合作

清華—卡內基全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）也說：「華盛頓以戰略眼光看待一帶一路倡議雖無可厚非，但它也不應該持敵意的態度。美國應該在中美利益重疊的領域，爭取同中國在一帶一路倡議下進行合作。”

有分析說，隨著主要發達國家的參與，「一帶一路」爭取到難得的國際認受性。而在西方社會逆全球化思潮抬頭的背景下，這也將鞏固中國的全球領導地位。

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島”就發表評論說，「一帶一路」峰會的多邊參與，「顯然已經從中國倡議變成世界共識」。

王義桅則說，國際社會需要美國以外的國家提供更多公共產品，這麼多國家積極參加此次論壇，顯示各國都認可中國的號召力和影響力。

美國卡內基國際和平研究院副院長包道格（Douglas H. Paal）表示，希望「一帶一路」倡議在下階段能同世界銀行和亞洲開發銀行的標準形成對接，提高效率。

他認為，「一帶一路」和亞投行應該成為21世紀佈雷頓森林體系的一部分。佈雷頓森林體系是在二戰後形成、以美國為主導的國際金融體系，目前主要以國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等機構為代表。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際政治經濟學研究室副研究員馮維江告訴本報，中國確實希望引導國際社會共同塑造更公正合理的國際新秩序，而此次峰會體現中國在這方面的努力。

不過他提醒，如果新的佈雷頓森林體系意味著要成立制度化水準很高的機制，那麼此次論壇或許還未能達到這個目標。