5月24日 Lynnwood 輕軌線路設計開放日

在5月24號晚間6到8點，海灣運輸署將在Shoreline High School（17300 Fremont Ave. N.）舉辦開放參觀日。屆時，參與者將可以在Northeast 145th Street與Northeast 185th Street看到已完成百分之六十的新Lynnwood輕軌站的設計。

在開放日內，參與者將有機會發表對於在2023年啟動輕軌站設計，工程計劃，以及大眾藝術的評論與看法。而無法參加本次開放日的群眾也可以在網上詳讀會議內容，并在網站lynnwoodlink.participate.online上發表看法。

在6月28日，第二個開放參觀日將在Nile Shrine Country Club（6601 244th St. SW, Mountlake Terrace）舉行，方便Mountlake Terrace的居民參加。另外，為Lynnwood居民所舉辦的開放日將在早秋舉辦。

這條延伸出8.5英里，從Northgate到Lynnwood的輕軌站已在最後設計階段，并預計在2018年開始建設。在完成后，這條輕軌線路將沿著Northeast 145th Street, Northeast 185th Street, 236th Street上的the Mountlake Terrace Transit Center，48th Avenue West上的Lynnwood Transit Center這四條路線拓展出四個新的站點。整個工程也將拓展出大約1,500個駐車換乘的區域。

從Lynnwood Transit Center搭車的民眾們將享受13分鐘到Northgate Mall, 18分鐘到U District, 27分鐘到西雅圖市中心，以及60分鐘到Sea-Tac機場的便利生活。從Lynnwood出發的輕軌也將前往東邊，并用51分鐘到達Bellevue市中心，59分鐘到達Overlake Transit Center。

更多關於Lynnwood輕軌新站點的詳情可在soundtransit.org/Lynnwoodextension找到。

在2021年，輕軌列車到達的地區將包括U District, Roosevelt, Northgate。在2023年，到達Shoreline, Mountlake Terrace, Lynnwood, Mercer Island, Bellevue, Overlake/ Redmond的輕軌列車將啟動。再下一步的計劃是在2024年將輕軌列車帶到Federal Way與Redmond市中心。待完成這些地區，海灣運輸署將把目光放在Tacoma, West Seattle, Ballard, Everett, South Kirkland, Issaquah等地區，完成一個116英里的區域性輕軌系統。