別做生活的抱怨者 – 庭院深深

如果你有套房子，別抱怨房子太小，別去羡慕別人的大房子，甚至別墅。不屬於自己的東西，別去張望。房子再小，那也是自己的窩，是自己的王國。陽光不會因為房子小，而忘記把金色的光線灑進；清晨，小鳥會常常站在窗外枝頭唱歌，把你從睡夢中叫醒；到了冬天，雪花一片片在窗外飄落，小軒窗也有四季。黃昏時，孩子在自己的房間唱歌，女人在廚房做著飯菜，男人坐在乾淨的沙發上看電視，一種無形的幸福氣息，已在房子裡緩緩流淌。再看屋裡的環境，潔淨而整齊，一種溫馨撲面而來。一個溫暖的家比一所大房子，更讓人惦念，更願意回，那是愛的港灣。

如果你是一位女子，嫁得一位良人，可，婚後你發現，自己千挑萬選的男人，是如此的平凡，一月，只賺得幾千大元，無法讓你過優等生活。真這樣，也別去逢人抱怨，自己嫁了個無用人。去看看周圍的人，平凡的人很多，大家都賺著幾個小錢，平靜地生活著。你不是公主，何來的王子帶你住上皇宮。那些會賺錢又帥的男人，又有幾個女子能真正駕馭得了。你羨慕的女人，或許衣著光鮮，可背後多藏著寂寞，藏著眼淚。自己的平凡男人，隨時抬眼就能看到，那溫暖的胸膛，永遠只為你一人敞開。可以，把你當大小姐一樣捧在手心裡疼著，多好。一粥一飯是踏實，一草一木是風景，一茶一卷是回味，一陪一伴是溫暖，這些都是樸素平靜生活的源泉。

如果你的孩子正在上學，平日裡，你花了很多的心思去培養，仍然成不了學霸 也考不上重點高中。如此經歷的你，請別在親戚朋友前抱怨，你的孩子不聰明，沒出息。這世上只出極少的英雄，當英雄出現時，我們的孩子做一個排隊鼓掌的人亦很好，你看孩子在為英雄鼓掌時，也是開心的。再說，成績的好壞，只代表一時，它決定不了一個孩子一輩子的成就與幸福。再回頭看看我們學生時代的學霸們，有多少活得前途似錦，幸福無比。反而是那些普通的同學們，在社會這所大學裡如魚得水，活得滋潤，心裡的幸福指數高。我們作為父母，只需溫暖地陪伴孩子成長，並引導孩子豎立正確的人生觀就好。每年，中考，高考過後，就會聽到有孩子因為沒考好，而選擇結束生命的事，聽來心寒。如果可以有重新選擇的機會，那些孩子的父母一定會選擇孩子做一個普通的學生就好。

我曾遇一女子，自從下崗後，整天抱怨這抱怨那，不久就離婚了。後來不管在哪工作，都做不長，不是抱怨工資低，就是與老闆同事處不好關係而被辭退，活得一塌糊塗。每次見她，那張臉黑氣騰騰且生好多痘痘，心下暗想，這是她心裡抱怨氣所生的面相吧。朋友們一看到她，都想躲著她，她簡直就把自己活成一個怨婦的典型，很可悲，可憐的一種生活狀況，且不願去改變自己抱怨的心態。我不知道，她還這樣活著抱怨到什麼時候。有時，我真想坦誠對她說：「別活成怨婦，別做生活的抱怨者，只要放下抱怨，平靜與快樂的心情才能回歸……」

何必去抱怨生活呢，如果活得不如意，可以努力去改善，如果努力了，也還是壞結果，就坦然地去接受。人生，苦一陣，淡一陣，甜一陣，苦澀是它的歷程，清香是它的饋贈。人們都是這樣經歷過，這樣活過，這樣慢慢成熟。

年輕的時候，以為心情快樂就是幸福，後來才明白，心境平靜才是幸福。如果，一個人，一直在抱怨中生活，心境怎會平靜，怎會體會到平和之處的細小幸福。沒人會喜歡一個抱怨連天的人。

人們啊，不管你經歷何種生活，請少點抱怨，多修點平靜心。偶爾，抬頭看看天空，看看白雲，聽聽小鳥的叫聲，賞賞路邊的小野花。就會發現，生活處處有風景，心情也會慢慢變愉悅。這樣，一些好運，或許，就在轉角處與你不期而遇了。