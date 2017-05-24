東學西漸 – 人脈關係如何影響大學收生

我們上期討論了如何索取亮眼的推薦信，大家應該發現：在這個過程當中人為的因素很多，因此學生本身的人脈關係絕對可以影響收生結果。我們這個星期就再次從如何找推薦人這個問題出發，討論一下學生應該怎樣對待人脈關係，或者建立對自己有幫助的人脈。

可以撰寫推薦信的推薦人一般分為幾類：學校老師，工作的上司，或者深入認識申請者的前輩。找誰人寫推薦信最好，是要看申請類別。一般大學申請，撰寫推薦信的會是中學老師以及學校的輔導老師(counselor)。如果你申請的是博士班，教授幾乎只會考慮其他教授寫的推薦信。如果你報讀的碩士班有強烈工作導向，在自己的領域行業中訓練不少人才，那麼上司的推薦信會比較有利。深入認識申請者的前輩一般會被認為是說服力不足的推薦人，除非那位前輩透過學術或專業活動認識申請者，被認為可以客觀地評價申請者的才能。

最多人遇到的問題就是有兩位推薦人可以選，一位名氣大但不夠熟悉自己，另一位較少人認識但是非常熟識自己。正如上個星期的討論所說，學生應該先去找比較熟悉自己的推薦人，撰寫一封包含學生學習細節、比較有力的推薦信。筆者就曾經有一位朋友，在大學的時候找了一位完全不熟悉自己的教授寫推薦信。申請期限過了，他偶然打開信件才發現，教授推薦信的第一句竟然是”I don’t know this person!”因此，找一個熟悉自己的推薦人是非常重要的。

另一個學生常常遇到的問題就是很找不到或者找不夠推薦人。這個其實需要學生在學校的時候多花功夫：多向老師提問，多參與課堂活動，令老師漸漸認識自己，對自己有正面印象。因此，有意報讀心儀學校的同學不應該把建立人脈關係放到最後，而是應該在申請學校之前最少一年就要開始。

申請大學任何課程，學校在很多不同的環節其實都想要客觀評價一位學生，盡量做到公平。在建立人物的時候多花心思，對學生幫助很大。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。