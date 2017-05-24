羅君愷專欄 – 特朗普新政策如何影響我們在西雅圖的華人社區

相信與否，特朗普新政策除了現正在法庭上辯論所指定7個國家的旅遊禁令外，其它有關無證移民的驅逐出境的政策只是重申一貫-犯有刑事罪的「無證居民」會加快驅逐出境。

首先，中國和香港不是這七個被禁國家之一，所以如果我們有適當的出入境檔便可以出入美國。但是犯有刑事罪的無證居民會受到新政策最大影響。因為新政策將擴大「刑事罪」的定義，這將包括較小的罪行；因此犯有比較輕罪的無證居民都可以會加快驅逐出境。

無證居民被執法逮捕時會受最大打擊。無證居民的定義是指一個外國人沒有法律權利或正當檔逗留在美國。換句話說，如果無證居民犯了罪，被警方逮捕後拘留在監獄，警方將無證居民的名字核對移民局的逮捕令。如果警方發現無證居民的名字在移民局的逮捕令上，移民官員可以將無證居民的監護權從監獄轉移到移民拘留中心。無證居民將面臨移民法庭進行驅逐出境的裁判。如果無證居民在法庭裁判失敗，他們將被驅逐出境。

大家都知道我們不應該犯罪;萬一犯錯時，無證居民需要行使他們具有的權利避免進一步的麻煩。在下一欄我們將討論這些權利。

作者簡介

羅君愷律師十五歲自香港到愛爾蘭及美國留學，先後獲得四所美國知名大學的學位，其中包括西雅圖大學法律博士及華盛頓大學高級稅務法律學位，曾任國土安全部及郡縣檢查官。身為美國華人的羅律師，親身感受過申請移民手續時所面對的種種困難和障礙，他通曉移民各種不同的挫折和處境，因此致力於協助華人辦理移民手續。如有任何關於移民法例的問題，請致電(425)338-1230與羅律師聯絡和相討，或到網址www.bettercallkwan.com查詢。