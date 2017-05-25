西雅圖公寓開始配備空調 房主發動「裝備戰」

（編譯：陸雨陽）西雅圖的夏季變得越來越熱，一個西雅圖租戶曾經並不覺得必要的電器開始重要起來，那就是空調。

按照傳統，本地房主並不需要花費精力去安裝空調：西雅圖是美國夏天最涼爽的城市之一，而且新建的公寓樓數量也不多，不需要過多的裝飾就能在一众公寓樓中脫穎而出。

可是現在橫掃西雅圖的新公寓樓建造大潮為這個出租房行業帶來了一個新名詞：「裝備戰」。寵物房和健身房這類裝備已經不稀奇了，取而代之吸引租客的是中央空調。

據統計，在十年前，大西雅圖地區僅百分之六的出租房配備空調，是全美國最低的空調配備率。但是在最近十年里，百分之二十五的新建公寓樓都配備了中央空調。

梅根·墨菲（Megan Murphy）是著名Vulcan房地產公司的資深經理人，她表示，十年前，她們公司從未考慮過在建造公寓樓時配備中央空調。但是現在，中央空調已經成為公司所有建設項目的標配。

墨菲說：「我不認為這只是潮流，我認為配備中央空調將成為一件平常事，因為天氣真的越來越熱了。」

a這個現象並不僅僅發生在西雅圖，據了解，美國近十年新建的出租房，百分之八十二都配備了中央空調系統，比先前統計的百分之五十六增加許多。

全球變暖的趨勢勢不可擋，西雅圖雖然沒有其他區域氣溫升高得明顯，但是確實比之前的夏季更熱了。去年夏天氣溫比往年平均升高了兩度。雖然今年至今為止還算涼爽，氣象局預測下週二（六月一日）就將迎來一次高達八十度的高溫天氣。