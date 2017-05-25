英國曼徹斯特一演唱會現場發生恐怖襲擊 爆炸已造成22人死亡

週一（21日）晚上美國歌手Ariana Grande在英國曼徹斯特舉行的演唱會現場發生爆炸，造成至少22人死亡，59人受傷，英國警方表示，此次自殺襲擊事件嫌疑人為22歲的薩勒曼·拉馬丹·阿貝迪（Salman Ramadan Abedi）。據BBC瞭解， 阿貝迪1994年新年除夕出生在曼徹斯特，但是來自利比亞難民家庭。

「我們目前相信，昨晚的襲擊是由一名男子在演唱會即將結束時引爆自己身上的爆炸裝置，時間為２２日２２時３０分左右。需要優先確定他是單獨行動，還是團夥中的一員。」大曼徹斯特警察局長Ian Hopkins表示。「我可以確定，這名襲擊者在體育場喪生。我們認為襲擊者攜帶簡易爆炸裝置，引爆後造成了這場慘劇。」

英國首相特裡莎·梅說，英國恐怖威脅級別已經提高至最高的「危急」（critical）級別，意味著進一步的襲擊可能迫在眉睫。特裡莎·梅首相說，政府將在重要的公共地點部署軍隊士兵，協助武裝員警保護公眾。在未來幾周，當局還將在諸如音樂會等舉辦地點部署軍人，在警方指揮下協調行動。

參加演唱會的目擊者稱，她正準備離開時，聽到一聲巨響，之後聽到有人尖叫，人群亂作一團，在場的幾千人試圖逃離。「我們當時正在往外走，到門口時發生了巨大的爆炸，尖叫聲一片，」觀看演唱會的Catherine Macfarlane對路透稱。「是巨大的爆炸–胸口都能感受到。現場一片混亂，大家奔跑尖叫，只是想出去。」

曼徹斯特體育館(Manchester Arena)是歐洲最大的室內體育場，能容納21,000人。1995年投入使用，經常舉辦各種演出和體育賽事。

Ariana Grande發言人稱，Ariana Grande「無恙」。推特上的一段視頻顯示，場內的歌迷在尖叫奔跑。

曼徹斯特爆炸案發生後，伊斯蘭國的支持者週二（22日）在社交媒體上歡慶，儘管該組織沒有正式宣稱為這起事件負責。

隸屬于伊斯蘭國的推特帳號已使用提及這起爆炸案的話題標記(hashtag，#符號)來發佈慶祝資訊，有些使用者還鼓勵在其他地方進行類似襲擊。

「英國空軍扔在摩蘇爾和拉卡兒童頭上的炸彈似乎剛剛回到了#曼徹斯特，」一位名叫Abdul Haqq的用戶在推特上說道。摩蘇爾和拉卡是被武裝分子佔據的伊拉克和敘利亞城市，美國為首的聯軍正在這些地方進行空襲。

支持者發佈貼文，相互鼓勵在西方實施「獨狼」襲擊，還上傳了伊斯蘭國威脅美國和歐洲的視頻。