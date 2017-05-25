如何在夏季為孩子們尋找學習的樂趣

暑期退步就是因為長假期而造成記憶和知識的流失，這個情況將對小孩的學業成長有所阻礙。如果沒有持續學習，小孩們很可能會把之前所學的遺忘，前功盡廢。雖然學習方面的損失各人不同，但數學和閱讀能力往往是首當其衝。其實只要預先作一點準備，父母可以將學習機會融入到夏天的活動當中，讓孩子們能夠繼續學習，保持優勢，不必擔心會忘記課堂的概念。

現代教育中心不但為小孩在上課期間提供數學和英語補習輔導，也希望讓他們能在日常當中將基礎理念應用於現實世界。現代教育中心一直無間斷地為學生和家長尋找新的學習機會。

以下六大要訣，將幫助孩子們全年學習：

保持活躍的心情

健康的頭腦來自健康的身體，在夏季應讓小孩多在戶外活動和玩樂，保持心靈健康活躍。適時關閉電視，讓小孩在外面學習，自己設計遊戲來探索周圍的環境。孩子們透過感官學習，在戶外活動是刺激感官的好方法。

旅遊寫作

計劃夏天旅行？不如將一些小活動加插到旅行當中！讓小孩寫寫旅遊明信片，又或者在旅行過程中寫一下關於每天活動的亮點。在暑假期間訓練寫字和語法的技巧，當在秋季時返回學校也不會感到太困難。

夏日閱讀

多練習閱讀有助學生閱讀的水平。讓小孩選擇自己想要閱讀的書籍或主題，提高夏天閱讀的樂趣。安排每天或每週要完成的頁數或章節，並在每晚臨睡前或其他靜下來的時間閱讀，讓他們能夠保持一定的目標。

公路旅行

夏天公路旅行去看望家人和朋友？不如讓它成為學習的機會！研究歷史遺跡，參觀博物館， 或其他有趣的景點，讓他們對新事物感興奮。於長途駕車旅遊時播放有聲書籍也是捕捉小孩注意力的好選擇，甚至可以在坐車時玩拼字遊戲，看到什麼就學什麼。

和孩子一起烹飪

其實在任何時間烹飪都是讓小孩學習的好方法，但夏天就可以拿出更多的時間和季節性食譜來嘗試。譬如讓小孩準備適當的份量，閱讀食譜，並依照食譜的做法煮飯，這應該是個有趣的學習活動。

參加學術夏令營

夏令營不一定只有玩樂和遊戲！你可以選擇一個具有學術重點的夏令營，以便孩子們即使離開了學校亦可以有充實的學習機會。透過工藝美術、戲劇、數學、科學、健康和營養以及遊戲等各種活動，他們不但能增長知識，也同時體驗夏令營的樂趣。

現代教育中心提供不同的客製化的補習課程和家教選擇，讓孩子能運用他們所需的工具，取得下學年課業上的成功。

欲了解現代教育中心夏令營的課程，請上：

https://www.bestinclasseducation.com/programs/summercamp

現代教育中心提供不同的客製化的補習課程和家教選擇，讓孩子能運用他們所需的工具，取得下學年課業上的成功。欲了解更多有關現代教育中心教學服務，或加盟機會，請上www.bestinclasseducation.com或撥打免費專線1.888.683.8108。