金縣縣長再提加稅 服務退役老兵、老人及流浪漢

（編譯：陸雨陽）金縣縣長道·康斯坦丁（Dow Constantine）正在提議將老兵及人口服務稅增加三倍來增加可負擔房屋和養老福利。

週一（22日），康斯坦丁提出將老兵及人口服務稅徵收方案增加三倍，而原方案即將在今年年底過期。

康斯坦丁表示，新方案將增加金縣老年人的福利，如若實施，首年預計將籌得稅收六千萬美元，六年時間就能籌得四億美元。據瞭解，現在的方案每年可籌得1800萬美元。

如果金縣議會通過了新方案，增稅議案將在今年11月的大選期間由選民投票表決。

根據新方案，一個普通金縣戶主擁有的每一千美元房屋估值，需要支付十二美分。換言之，一座價值45萬美金左右的中等房價的戶主每月都要支付4.5美元，這比原方案的每月1.5美元增加了不少。新方案還提議低收入老年人和傷殘老兵可免繳該稅款。

縣長康斯坦丁在接受採訪時說：「相信我們社區的人民群眾都理解，幫助退伍老兵、家暴受害者和老年人是我們的核心責任，所以他們會樂意每年多支付一些錢的。」

徵收老兵和人口服務稅的這項方案在2005年被選民投票通過後還未曾遭到過反對。在2011年更新時得到了百分之六十六的支持率。徵收該稅的主要目標是幫助無家可歸的老兵，而這個人群構成了金縣流浪漢群體的百分之十。

據金縣統計，自2006年以來，這項稅款已經幫助建造了兩千多座可負擔住房，為上千名長期流浪的老兵和其他流浪漢提供了居所。

縣工作人員表示，自2012起，這項稅款提供的房屋，健康治療和暴力時間治療為監獄和急診室節省了約七百萬美元的運營費。

但是這項稅的新方案來得並不是時候，選民正在為突然增設的車牌稅和陡然升高的消費稅感到不快，對於又一項收費政策難以接受。

康斯坦丁和西雅圖市長穆雷還商議了一項稅收來減輕流浪漢問題，這項議案也許會在明年進入選民的視野。

康斯坦丁表示，金縣將向州立法院申請免去低收入老人和殘疾人稅收。

除了使原方案增加三倍稅收，新方案還第一次增加了金縣不斷攀升的老年人人口的養老服務。預計在2030年之前，金縣老年人人口數將翻倍為四十萬，約佔金縣總人口的百分之十八。

同時，金縣領導人還指出，慈善機構和政府已經拒絕了對養老福利提供基金。

這項稅收不僅幫助老兵和老年人，還將幫助家暴受害者和倖存者解決居住問題和身體健康問題。