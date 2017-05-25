特朗普努力拚外交 民調支持度卻再創新低

特朗普（左）會見教宗方濟各（右）。(Associated Press)

特朗普總統風塵僕僕展開上任後首次出訪，努力拼外交之際，多項民調統計結果卻顯示，美國民眾對於特朗普執政滿意度，仍是不滿意居多。

正在海外進行國是訪問的特朗普，從首站沙烏地阿拉伯、第二站以色列之後，24日來到梵蒂岡短暫停留，拜會教宗方濟各，旋即飛抵布魯塞爾，將與北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟領袖舉行首次會談。

到目前為止，特朗普這趟外交之旅大致順利，所到之處都收到地主國熱烈歡迎與隆重款待。但特朗普力拼外交的同時，近日國內陸續出爐的幾項最新民調數字，他的施政滿意度似乎未見起色。

根據蓋洛普民調（Gallup）23日公布的最新民調統計，截至22日為止，高達56%受訪民眾對特朗普執政表現感到不滿意，對特朗普執政表現感到滿意的受訪者僅38%。蓋洛普民調是在21日至23日之間，對全美各地1500名成年人進行問卷調查，正負誤差在3個百分點之內。

同樣也是在23日公布，由經濟學人（Economist）、YouGov民調機構聯合進行的最新民調統計當中，51%受訪者表示不滿意特朗普執政表現，對特朗普執政感到滿意的受訪者占39%。這項民調是在20日至23日之間進行，訪查了全美1500名已成年民眾，正負誤差在3個百分點之內。

路透社（Reuters）與Ipsos民調中心在22日發布的最新聯合民調統計則顯示，57%受訪民眾不滿意特朗普執政表現，對特朗普感到滿意的受訪者則有37%。這項為期五天的滾動式民調，總共訪問了全美1953名成年人，正負誤差在2.6個百分點之內。

在爆出特朗普洩漏敏感情資給俄羅斯官員，及試圖要求聯邦調查局停止調查前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)之前，Politico/Morning Consult的民調結果就不甚樂觀，支持度僅42%，半數登記選民不贊同特朗普的總統作為。

美國政治新聞機構Politico報導，更驚人的是，強烈不支持特朗普的選民達38%，是強烈支持(19%)的2倍。

特朗普上週五（18日）堅稱，期待聯邦調查局任命特別檢察官、調查去年俄羅斯介入美國總統選舉的情況儘早結束，這將確認他的競選活動與「任何外國實體」都無勾結。

美國司法部18日宣佈，任命前聯邦調查局（FBI）局長穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，調查俄羅斯介入去年總統大選情況。

對此，特朗普隨后透過白宮新聞辦公室、以自己署名的方式發表簡短聲明指出，正如他已多次说過的，透過徹底調查，將確認衆人已知的情況，也就是「我的競選活動與任何外國實體都無勾結」。

特朗普還表示，他期待這件事情儘早了結，同時，他絶不會停止為民衆及最關乎美國國家未來的議題奮鬥。

特朗普深陷「通俄門」風暴不斷擴大，除有「華盛頓郵報」報導他與俄羅斯外長拉夫羅夫與俄國駐美大使季瑟雅克會面時、透露屬極機密的情報，「紐約時報」也披露遭特朗普開除的柯米有留下與特朗普單獨會談時的談話備忘錄，特朗普為前白宮國安顧問佛林求情，希望柯米在調查有關俄國介入美國總統大選的「通俄門」案時、放佛林一馬。

白宮堅稱，紐時報導所指的備忘錄，扭曲當天會面談話主旨，不過，美國輿論及國會已傳出特朗普恐步上前總統尼克森的后塵，難逃遭彈劾的命運，而司法部宣佈由特別檢察官調查「通俄門」，正是開端。